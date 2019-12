Burning Witches: Drittwerk »Dance With The Devil« erscheint am 06.03.2020

Die Burning Witches haben vergangene Woche ihre EP Wings Of Steel von der Kette gelassen. Bereits heute kann die Band stolz bekanntgeben, dass die Arbeiten an ihrem dritten Studioalbum, das sie auf den Namen Dance With The Devil getauft hat, abgeschlossen sind. Dieses wird am 6. März 2020 via Nuclear Blast erscheinen!

Die Band kommentiert: „Das dritte Album ist natürlich enorm wichtig, aber dieser zusätzliche Druck hat uns geradezu Flügel verliehen. So hat uns der Schreib- und Aufnahmeprozess noch stärker gemacht und enger zusammengeschweißt. Die Hauptinspiration für Dance With The Devil ist die berühmt-berüchtigte Walpurgisnacht. Die Geschichte, die von jener Hexenversammlung im Mittelalter handelt! Wir dachten, dass diese magische Zusammenkunft auf dem Brocken die Stärke und Freundschaft innerhalb der Band gut veranschaulicht. Der Albumtitel lag also quasi auf der Hand!“

Weitere Infos zu Dance With The Devil werden in Kürze enthüllt…!

Holt euch die Wings Of Steel-EP hier: https://nblast.de/BW-WingsOfSteel

Hört/streamt Wings Of Steel hier: http://nblast.de/BWWingsOfSteel

Mehr zur Wings Of Steel-EP:

Wings Of Steel Offizieller Visualizer: https://www.youtube.com/watch?v=Jr0hcJw8km8

Wings Of Steel Offizielles Gitarrenplaythrough: https://www.youtube.com/watch?v=6dlRVBypcLo

Wings Of Steel-EP – Tracklist:

A-Seite

01. Wings Of Steel

02. Executed (Live at Wacken Open Air 2019)

B-Seite

01. Open Your Mind (Live at Wacken Open Air 2019)

02. Hexenhammer (Live at Wacken Open Air 2019)

Holt euch ihr aktuelles Album Hexenhammer hier: http://nblast.de/BWHexenhammer

Mehr zu Hexenhammer:

Executed Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=840vcVzth-0

Hexenhammer Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=1OCmwMFKDlE

Open Your Mind offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=_euUC4GzH90

Das Album wurde, wie schon sein Vorgänger, mit V.O. Pulver (Pro-Pain, Destruction, Nervosa, Pänzer) und Destruction-Legende Schmier, der eng mit der Band befreundet ist und ihr stets beratend zur Seite steht, im Little Creek Studio aufgenommen. Das Ergebnis ist ein wahrhaft brillantes Heavy Metal-Album, das den Metalheads in aller Welt den Atem raubt, diese aber vor allem ihre Matten schütteln lässt!

Das faszinierende Artwork stammt vom ungarischen Künstler Gyula, der bereits Cover für Destruction, Annihilator, Grave Digger, Stratovarius, Tankard u.v.m. gestaltet hat.

Burning Witches live:

13.12. NL Eindhoven – Metal Meeting

20.12. CH Pratteln – Swiss Metal Attack

28.12. D Crailsheim – Dynamite Night

2020:

28./29.02. S Umeå – House of Metal

18.04. D Mannheim – Delta Metal Meeting

11. – 13.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

05. – 08.08. S Falun – Sabaton Open Air

28./29.11. UK Sheffield – HRH Vikings

Burning Witches sind:

Laura – Gesang

Romana – Gitarre

Sonia – Gitarre

Jay – Bass

Lala – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.facebook.de/burningwitches666

www.instagram.com/burningwitchesofficial

www.twitter.com/burningwitches_

www.nuclearblast.de/burningwitches