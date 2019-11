Burning Witches: enthüllen ‚Wings Of Steel‘-Gitarrenplaythrough

Die Burning Witches haben im Juni dieses Jahres eine neue Single namens Wings Of Steel veröffentlicht, auf der ihre neue Frontfrau Laura erstmals zu hören ist. War der Track bislang nur digital erhältlich, so hat die Band nun ein frühzeitiges (Nikolaus-)Geschenk für ihre Fans in petto, denn Wings Of Steel wird am 6. Dezember 2019 in Form einer gleichnamigen 12″-Vinyl-EP auch physisch erscheinen. Abgerundet wird diese von drei Liveaufnahmen ihres diesjährigen Auftritts beim Wacken Open Air. Um die Wartezeit bis zur Veröffentlichung ebenjener EP noch etwas zu verkürzen, haben die Burning Witches ein offizielles Playthrough online gestellt, in dem ihre beiden Gitarristinnen Romana und Sonia den Titeltrack spielen.

Romana kommentiert: „Wings Of Steel wartet mit einem klassischen, sehr old-schooligen Thrash/Speed Metal-Riff auf. Der Song gehört zu meinen absoluten Lieblingen auf unserem neuen Album, weshalb wir ihn auch schon oft live gespielt haben. Die darauffolgenden Reaktionen waren unglaublich, sodass er definitiv für lange Zeit ein Bestandteil unseres Livesets bleiben wird! Ich freue mich, euch hiermit gemeinsam mit meiner Hexenschwester Sonia unser erstes offizielles Gitarrenplaythrough präsentieren zu dürfen. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Freude daran habt, wie wir bei dessen Aufnahme!“

Sonia ergänzt: „Wings Of Steel ist ein wuchtiger und schneller Heavy Metal-Song. Die Kombination aus thrashigen Riffs in den Strophen und seinem melodischen Refrain machen ihn zu einem epischen Monster. Ich spiele den Track auch gerne live, entfacht er doch meist direkt einen Moshpit. Und wenn die Leute beginnen zu moshen, fühlt sich das einfach wie ein gegenseitiger Adrenalinaustausch zwischen uns Musikern und dem Publikum an! Davon kann man nie genug bekommen!“

Wings Of Steel-EP – Tracklist:

A-Seite

01. Wings Of Steel

02. Executed (Live at Wacken Open Air 2019)

B-Seite

01. Open Your Mind (Live at Wacken Open Air 2019)

02. Hexenhammer (Live at Wacken Open Air 2019)

Das Album wurde, wie schon sein Vorgänger, mit V.O. Pulver (Pro-Pain, Destruction, Nervosa, Pänzer) und Destruction-Legende Schmier, der eng mit der Band befreundet ist und ihr stets beratend zur Seite steht, im Little Creek Studio aufgenommen. Das Ergebnis ist ein wahrhaft brillantes Heavy Metal-Album, das den Metalheads in aller Welt den Atem raubt, diese aber vor allem ihre Matten schütteln lässt!

Das faszinierende Artwork stammt vom ungarischen Künstler Gyula, der bereits Cover für Destruction, Annihilator, Grave Digger, Stratovarius, Tankard u.v.m. gestaltet hat.

Burning Witches live:

22.11. CH Brugg – Winter Rock Festival

13.12. NL Eindhoven – Metal Meeting

20.12. CH Pratteln – Swiss Metal Attack

28.12. D Crailsheim – Dynamite Night

11. – 13.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

05. – 08.08. S Falun – Sabaton Open Air

Burning Witches sind:

Laura – Gesang

Romana – Gitarre

Sonia – Gitarre

Jay – Bass

Lala – Schlagzeug

