Burning Witches: veröffentlichen neue Single und neues Video

Spürt die Macht des Hexenzirkels. Die schweizer Heavy Metal Band Burning Witches veröffentlichen heute das Musik Video zu ihrer neuen Single Circle Of Five. Vor wenigen Wochen stieß die neue Lead Gitarristin Larissa zur Band und die Damen sind sofort ins Studio gegangen und haben dieses neue Meisterwerk eingespielt.

Romana kommentiert: „Ja wir sind heiß auf Action und sind stolz euch unseren neuen Sing zu präsentieren, der die Band sehr gut widerspiegelt: ein bisschen positiv verrückt, aber verstärkt und als mächtige Einheit sind wir wieder zurück! So halten wir zusammen in guten und in schlechten Zeiten! Larissa zeigt euch bei diesem Song, warum sie die richtige an der Lead Gitarre bei uns ist – bitte heißt sie herzlich willkommen, sie verdient das Beste! Genießt nun das neue Riff Monster Circle Of Five!“

Schaut euch das neue Video hier an:

Die neue Hexe Larissa fügt hinzu: „Heute ist ein großer Tag für mich, der Song ist draußen! Nach zwei produktiven und unglaublichen Tagen im Studio kommt hier der erste Song inklusive Video, den ich mit meinen Schwestern der Burning Witches aufgenommen habe. Ich bin sehr stolz ein Teil des Circle Of Five zu sein und zur großen Familie der Witches zu gehören. Habt Spaß und bleibt Metal!!!“

Desweiteren wird die Frauen Heavy Metal Band Burning Witches die Kult Thrash Metal Band Destruction bei deren nächster Show im Junkyard (Dortmund) am 25. September begleiten.

Hier bekommt ihr die Tickets für diese Show: https://junkyard.ticket.io/gcl3crlc/

Der Manager der Burning Witches und Destruction Frontmann Schmier sagt dazu: „Der Hexenzirkel hat sich wirklich geschlossen mit Larissa. Es war unglaublich zu sehen, wie die Ladies zusammengewachsen sind in den letzten Monaten! Dieser neue Song steht für eine klare Aussage in Richtung eines neuen Albums und die Zukunft der Ladies sieht rosig aus – sie sind ein wahrer Heavy Metal Diamant. Ein Hoch auf die Witches!“

Burning Witches sind:

Laura | Gesang

Romana | Gitarre

Larissa | Gitarre

Jay | Bass

Lala | Schlagzeug