Cabal: veröffentlichen neue Single „Death March“

Cabal haben ihre neue Single Death March veröffentlicht. Das Album Drag Me Down wird am 3. April veröffentlicht. Drag Me Down wird auch Gastvocals von Matt Heafy (Trivium) und Kim Song Sternkopf (Møl) enthalten und als exklusives Bundle, LP, CD und digital erhältlich sein.

Matt Heafy sagt über sein Feature:

„Cabal ist eine der beängstigendsten harten Bands, von denen ich je das Privileg hatte, ein Fan zu sein. Unaufhaltsam kraftvoll auf Platte und live.

Es ist eine Ehre, Sie als Gast bei einem Song unterstützen zu dürfen.

Ihr braucht alle ihre Platten.“

Als ganz besonderer Bonus für alle Fans wird das Debütalbum Mark Of Rot am 3. April erstmals auch auf Vinyl erscheinen.