Cannabis Corpse: veröffentlichen EP „The Weeding“ neu auf Vinyl

Die Stoner-Death-Metal-Ikonen Cannabis Corpse kündigen jetzt die weltweite Wiederveröffentlichung ihrer 2009er EP The Weeding an! Diese kultige Aufnahme von dickem, groovigem Death legte den Grundstein für das Weltklasse-Geballer der folgenden drei Full-Length-Alben (From Wisdom To Baked, Left Hand Pass und Nug So Vile). The Weeding ist wieder als limitierte Digipak-CD und als streng limitierte (500 Exemplare) weiße 12″-Vinyl-Scheibe mit einzigartigem UV-Druck und goldfoliengeprägter Hülle erhältlich.

The Weeding erscheint am 22. April als verspätetes Geschenk an eure Kiffer-Kollegen zum 4/20!

Vorbestellungen sind bei Season of Mist möglich: hier

Cannabis Corpses neueste Sorte von Weed-Metal ist eine weitere starke Dosis Bong-zerreißender Brutalität, gespickt mit geschmackvollen Riffs, bösartigem Schlagzeugspiel und starkem THC. Mit einem Titel, der von Cryptopsys bahnbrechendem Album inspiriert wurde, ist Nug So Vile ein erschreckender Blick in den Kopf eines Hardcore-Marihuana-Konsumenten, der die wahnsinnigen Fantasien eines Kiffers schonungslos zur Schau stellt. Das Album ist mehr als nur ein bloßer Nachfolger des 2017er Albums Left Hand Pass, sondern dient vielmehr als solides Begleitwerk, das nahtlos dort anknüpft, wo die Band aufgehört hat.

Die Brüder „Phil ‚Landphil“ Hall (Municipal Waste, Iron Reagan) und Josh „Hallhammer“ Hall teilen die Leidenschaft für Marihuana und Death Metal und gründeten Cannabis Corpse im Jahr 2006 in Richmond, VA als liebevolle Hommage an die Vorfahren des Genres. Die Brüder beschlossen von Anfang an, sich von der Meute abzuheben, indem sie einen grünen Humor in ihre vom Horror inspirierten Texte einfließen ließen. Inzwischen ist es für viele Vorbilder der Halls eine Ehre, dass einer ihrer Titel von den Richmondern parodiert wird.

Jetzt sind Cannabis Corpse zu dritt zurückgekehrt, und obwohl das Line-Up seit Left Hand Pass„verschlankt wurde, klingt Nug So Vile immer noch so voll und dick wie eh und je und festigt ihren Platz in der Elite des Death Metal. Also, dreh dir einen Stumpen, schnapp dir eine Halskrause und mach dich bereit für einen weiteren fiesen Angriff der Könige des Weed Metal.

