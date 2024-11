Celestial Sanctuary: UK-Death-Metal-Kombo unterschreibt bei Metal Blade Records

Metal Blade Records freut sich, die britische Death-Metal-Band Celestial Sanctuary in ihrem geschätzten Roster begrüßen zu dürfen.

Celestial Sanctuary wurden 2019 geschmiedet und traten mit ihrer brutalen Death Metal-Mischung auf den Plan, die Einflüsse von Bands wie Carcass, Dying Fetus und Cannibal Corpse aufgreift und dem Genre ihre eigene stinkende Note verleiht.

Celestial Sanctuary veröffentlichten ihr zweites Album Insatiable Thirst For Torment im August 2023 auf Church Road Records. Von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt, gab Distorted Sound der Band eine 10/10-Bewertung mit der Bemerkung: „Celestial Sanctuary haben ihr zweites Album absolut perfekt zusammengenagelt. Für Fans des Death Metal ist von allem etwas dabei, das sauber zusammengefügt und mit Präzision geliefert wird.“ Blabbermouth schrieb: „Hier haben wir eine Band, für die alles spricht. Insatiable Thirst For Torment ist Death Metal der alten Schule, komplett verjüngt, bis hin zu James Bousemas großartigem Coverartwork. Celestial Sanctuary gehören zum Besten, was das Genre im Jahr 2023 zu bieten hat, und haben ein Monster hervorgebracht.“ Kerrang! schwärmte: „Death Metal ist dazu da, um eklig zu sein. Die britischen Sickos Celestial Sanctuary verstehen das besser als die meisten.“ Und Everything Is Noise fügte hinzu: „Insatiable Thirst For Torment ist ein beeindruckender Haufen Scheiße, ein ranziger und blutiger Vorhautteppich, eine fetthaltige Blase aus verflüssigtem Unleben. Es ist einer dieser Doom-Level mit den fleischigen, lebenden Wänden, die einem ein mulmiges Gefühl geben, bevor man die Dämonen mit der Super Shotgun halbiert. Was ich damit sagen will, ist, dass es verdammt viel Spaß macht… Diese Band verdient all die Liebe, die sie bekommt, und dann noch etwas mehr.“

Die Band kommentiert die Vertragsunterzeichnung wie folgt: „Wir freuen uns riesig und sind sehr stolz, bei Metal Blade Records unterschrieben zu haben. Wir sind alle damit aufgewachsen, CDs und Platten zu hören, die das Zeichen von The Blade tragen. Teil dieser Geschichte zu sein und neben den besten Künstlern in der Welt des Metal zu stehen, ist eine Ehre, die uns nicht entgangen ist. Wir sind schon mitten im Schreibprozess für unser nächstes Album, und die Unterstützung von Metal Blade inspiriert uns dazu, unseren brutalsten, ungestümsten und besten Scheiß zu schreiben. See you fucks on the road!“

Nachdem sie mit Szenegrößen wie Obituary, Cattle Decapitation, Gatecreeper, Frozen Soul und Undeath gespielt und getourt haben, haben Celestial Sanctuary bewiesen, dass es in Großbritannien eine neue Band gibt, die es mit ihren Kollegen aus den Staaten aufnehmen kann. Haltet euch bereit für weitere Neuigkeiten über Celestial Sanctuary in den kommenden Monaten.

Celestial Sanctuary live mit Kruelty, Slimelord:

11/01/2024 Slay – Glasgow, UK

11/02/2024 Northumbria University SU – Newcastle, UK

11/03/2024 Rebellion – Manchester, UK

11/04/2024 Ifor Bach – Cardiff, UK

11/05/2024 Rescue Rooms – Nottingham, UK

11/06/2024 Asylum – Birmingham, UK

11/08/2024 Academy 2 – Oxford, UK

11/09/2024 The Dome – London, UK

11/10/2024 The Joiners – Southampton, UK

11/11/2024 The Exchange – Bristol, UK

11/12/2024 Arts Centre – Colchester, UK

Celestial Sanctuary sind:

Thomas Cronin – Gesang, Gitarre

Matt Adnett – Gitarre

Celestial Sanctuary – Bassgitarre

James Burke – Schlagzeug