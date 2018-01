Charming Timur: neuer Track aus kommendem Album „So Far So Good“ online

Das finnische One-Man-Metal Projekt Charming Timur stellt den neuen Track Gone Blaze aus dem Album So Far So Good vor, das am 7. Februar erscheint

Charming Timur ist ein finnisches One-Man-Metal Projekt, das mit dem neuen Album So Far So Good eine Werkschau vorlegt und die gewaltigsten und monströsesten Momente aus dem gesamten Charming Timur-Katalog ein für alle Mal zusammenstellt.

18 brachiale Experimental-Metal-Stücke wurden sorgfältig in ein abwechslungsreiches, dynamisches und schlagkräftiges Line-up platziert, das den Hörer vom ersten Tag des Projekts, auf eine vernichtende Audio-Reise durch die gesamte Historie von Charming Timur mitnimmt.

