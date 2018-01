The Dead Daisies: Neues Album „BURN IT DOWN“ erscheint am 06.04.18 – Live ab April in Deutschland

Aufgenommen in Nashville mit Marti Frederiksen als Produzent, beendete die Band ihr viertes Studioalbum Burn It Down im Dezember, wobei Anthony Focx erneut den Mix übernahm und Mastering-Legende Howie Weinberg seine Magie beisteuerte.

John Corabi über das neue Album:

„Ich freue mich sehr auf unser neues Album Burn It Down! Es war ein Vergnügen, wieder mit Marti Frederiksen und der Band zusammen an dem Album zu arbeiten, welches meiner Meinung nach der nächste große Schritt auf dem Weg von The Dead Daisies ist. Dies ist ein Old-School-Rock-Album! Genießt es und wir sehen uns auf unserer großen Welttournee 2018!!!! Peace, Crabby“

Doug Aldrich bringt es ganz einfach auf den Punkt:

„Das neue Daisies-Album wird Dein Gesicht zum Schmelzen bringen! Es ist roh und direkt mit einem ganz neuen Sound!“

Tracklisting Burn It Down

1. Resurrected 4:35

2. Rise Up 4:30

3. Burn It Down 5:48

4. Judgement Day 4:13

5. What Goes Around 4:02

6. Bitch 3:55

7. Set Me Free 4:21

8. Dead And Gone 3:27

9. Can’t Take It With You 3:06

10. Leave Me Alone 3:53

Mit Deen Castronovo, der sich bei den Aufnahmen zum neuen Album dem Line-Up der Band anschloß, bestehen The Dead Daisies nun aus: Doug Aldrich (Whitesnake, Dio), John Corabi (Mötley Crüe, The Scream), Marco Mendoza (Whitesnake, Thin Lizzy), Deen Castronovo (Bad English, Journey) und David Lowy (Red Phoenix, Mink).

In typischer Daisies-Manier kündigte die Band die ersten von vielen 2018er Burn It Down Tour-Daten kurz vor Weihnachten an, wobei Fans beim Verkaufsstart in Scharen an die Vorverkaufsstellen stürmten. Viele weitere Termine werden bald bekannt gegeben, einschließlich der mit Spannung erwarteten Rückkehr der Band nach Japan und Südamerika!

18.04. Hamburg – Markthalle

25.04. Osnabrück – Rosenhof

26.04. München – Backstage Werk

29.04. AT-Wien – Simm City

03.05. Berlin – Kesselhaus

04.05. Wiesbaden – Schlachthof

05.05. Köln – Live Music Hall

08.05. CH-Pratteln – Z7

