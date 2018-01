Das geschmackssichere Label Rise Above Records von Szene-Legende Lee Dorrian startet 2018 mit einem ganz besonderen Leckerbissen!

Octopus bringen Detroit mit einem großen Knall zurück auf die musikalische Landkarte, wo die Stadt lange Jahre lang zu den wichtigsten US-Metropolen überhaupt zählte.

Octopus stehen für fantastischen psychedelischen Turbo-Rock mit mächtigen Eiern!

Die zehnbeinige Groovemaschine um Gitarrist J Frezzato (ex-Electric Six) und die atemberaubend phänomenale Frontfrau Masha Marjieh wird ihren Weg gehen.

Garantiert!

Für den Bandnamen ist J verantwortlich, der gern mal von riesigen postapokalyptischen Raumschiffen und U-Booten in Form eines Oktopus träumt.

Masha fand die Idee, daraus eine Band zu entwickeln, toll.

Sie hatte zuvor in der Kirche gesungen und ist, was man neudeutsch einen Natural nennt.

Supernatural Alliance ist ein Knaller-Album!

Punktgenauer Psych-Rock mit Charme und Schmackes, der alles von Black-Sabbath-Streifzügen bis zu Old-School-Rock´n´Roll streift und auch den Blues im Blut hat (dann darf man einen Song auch schon mal Fleetwood Mac nennen).

Mutig, instinktiv den Zeitgeist treffend, ohne sich anzubiedern.

Retro ohne Mief!

