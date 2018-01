Nach einer lange währenden musikalischen Identitätssuche und mehreren Versionen des Band-Line-Ups konsolidierte sich 1974 das erfolgreichste Line-Up von Fleetwood Mac, als Lindsey Buckingham und Stevie Nicks zu Mick Fleetwood, John McVie und Christine McVie stießen. Mit dem Album Fleetwood Mac (das nach dem 1968er Debüt-Album Peter Green’s Fleetwood Mac das zweite war, das den Bandnamen im Titel verwendete) stellte sich die neue Formation im Sommer 1975 als jene Band vor, wie wir sie heute kennen. Fleetwood Mac war nichts weniger als ein Durchbruchs-Album und erscheint am 19. Januar nun als Deluxe Edition und führt somit die vor einigen Jahren begonnene Reihe der erweiterten und remasterten Editionen fort.

Fleetwood Mac – Monday Morning (Early Take)

Fleetwood Mac – Monday Morning (Early Take)

Unter dem Bonusmaterial ist auch ein unveröffentlichter früher Take des Album-Openers Monday Morning zu finden, der hier exklusiv vorab im Stream zu hören ist. Geschrieben von Lindsey Buckingham, war dieser Song eigentlich für das zweite Buckingham Nicks Album vorgesehen und wurde bei den Aufnahmen zu Fleetwood Mac fertiggestellt und gibt klar die neue Richtung für die kommende erfolgreiche Reise der Band vor.

Fleetwood Mac erscheint am 19. Janaur als 3CD/LP/DVD-Audio Deluxe-Version, 2CD Expanded Version und als 1CD remastered.

FLEETWOOD MAC: DELUXE EDITION

Disc One: Original Album Remastered and Singles

01. “Monday Morning”

02. “Warm Ways”

03. “Blue Letter”

04. “Rhiannon”

05. “Over My Head”

06. “Crystal”

07. “Say You Love Me”

08. “Landslide”

09. “World Turning”

10. “Sugar Daddy”

11. “I’m So Afraid”

12. “Over My Head” – Single Version

13. “Rhiannon” – Single Version

14. “Say You Love Me” – Single Version

15. “Blue Letter” – Single Version *

Disc Two: Alternates and Live

01. “Monday Morning” – Early Take *

02. “Warm Ways” – Early Take *

03. “Blue Letter” – Early Take *

04. “Rhiannon” – Early Take *

05. “Over My Head” – Early Take *

06. “Crystal” – Early Take *

07. “Say You Love Me” – Early Version *

08. “Landslide” – Early Version *

09. “World Turning” – Early Version *

10. “Sugar Daddy” – Early Take *

11. “I’m So Afraid” – Early Version *

12. “Over My Head” – Live *

13. “Rhiannon” – Live *

14. “Why” – Live *

15. “World Turning” – Live *

16. Jam #2

17.“I’m So Afraid” – Early Take Instrumental *

Disc Three: Live

01. “Get Like You Used To Be” *

02. “Station Man” *

03. “Spare Me A Little” *

04. “Rhiannon” *

05. “Why” *

06. “Landslide” *

07. “Over My Head” *

08. “I’m So Afraid” *

09. “Oh Well” *

10. “The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown)” *

11. “World Turning” *

12. “Blue Letter” *

13. “Don’t Let Me Down Again”

14.“Hypnotized” *

DVD: 5.1 Surround Mix and 24/96 Stereo Audio of Original Album plus four single mixes

LP

Side One

01. “Monday Morning”

02. “Warm Ways”

03. “Blue Letter”

04. “Rhiannon”

05. “Over My Head”

06. “Crystal”

Side Two

01. “Say You Love Me”

02. “Landslide”

03. “World Turning”

04. “Sugar Daddy”

05. “I’m So Afraid”

* Bisher unveröffentlicht