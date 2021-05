Christian Death: Wiederveröffentlichung von „Atrocities“ erscheint am 09.07.

Die Gothic-Death-Rock-Pioniere Christian Death werden ihr düsteres Werk Atrocities aus dem Jahr 1986 am 9. Juli sowohl auf CD als auch auf Vinyl über Season Of Mist wiederveröffentlichen! Die LP wird nicht nur in schwarzem Standard-Vinyl erhältlich sein, sondern auch in einer limitierten Auflage auf sonnengelbem 12″-Vinyl (33 rpm).

Die Wiederveröffentlichungen können HIER vorbestellt werden.

Dies ist Teil einer fortlaufenden Serie von Vinyl-Wiederveröffentlichungen von Christian Deaths gefeiertem Katalog über Season Of Mist. Zuvor hatte das Label bereits die LPs des einflussreichen Catastrophe Ballet (1984) sowie The Root Of All Evilution, Ashes, The Scriptures, American Inquisition und Sex And Drugs And Jesus Christ neu aufgelegt. Alle Vinyl-Wiederveröffentlichungen sind im Season Of Mist Onlineshop zu finden.

„Christian Death stellen sich schonungslos gegen organisierte Religion und konventionelle Moral, mit einem Appetit auf Provokation, der Marilyn Manson wie Stryper aussehen lässt.“ – VH1

„Eine der zehn besten Gothic-Bands aller Zeiten.“ – Rolling Stone Magazine

Die 1979 von Rozz Williams in Los Angeles gegründete, äußerst einflussreiche Band war mit ihrem Debütalbum Only Theatre Of Pain (1982) und den genredefinierenden Alben Catastrophe Ballet (1984) und Ashes (1985) Wegbereiter der amerikanischen Goth- und Death-Rock-Bewegung. Ashes ist ein echtes Zeugnis des Christian Death-Vermächtnisses, denn es markiert den letzten Auftritt der klassischen Bandbesetzung. Ashes enthält die letzten Aufnahmen von Christian Death-Gründer Rozz Williams zusammen mit dem aktuellen Christian Death-Mainman Valor Kand, Sänger und Keyboarder Gitane Demone und Drummer David Glass, bevor Williams 1998 verstarb.

Über Atrocities:

Aufgenommen in den Rockfield Studios Monmouth, Wales, UK (berühmt für die Aufnahmen von Bohemian Rhapsody mit Queen). Das Studio besteht aus mehreren Gebäuden in einem abgelegenen Bauerndorf, von denen es in einem laut lokaler Überlieferung angeblich spuken soll, und wie von einigen Mitgliedern von Christian Death erlebt.

Produziert von Valor

Entwickelt von Ted Sharp und Dave Charles

und Gemastert in den EMI Studios , Köln, Deutschland

, Köln, Deutschland Cover-Konzept und Gestaltung von Valor

Besetzung bei der Aufnahme von Atrocities:

Leadgesang, Gitarre, Klavier, Hammondorgel, Violine, Cello, Schlagzeug – Valor

Weiblicher Gesang – Gitane Demone

Schlagzeug – David Glass

Zweite Gitarre – Barry Galvin

Bass – Johan Schumann