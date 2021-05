Of Mice & Men: veröffentlichen „Bloom“ EP am 28.05.

Im Februar veröffentlichte das kalifornische Quartett Of Mice & Men die Timeless EP über SharpTone Records. Timeless ist die erste in einer Reihe von EPs, aus denen schließlich das nächste Album der Band bestehen wird.

Heute hat die Band die nächste EP mit dem Titel Bloom angekündigt. Sie wird am 28. Mai über SharpTone erscheinen. Um die Ankündigung zu feiern, hat die Band den Titeltrack veröffentlicht.

„Bloom ist ein Song über die Trauer über den Tod eines Familienmitglieds“, sagt OM&M-Sänger und Bassist Aaron Pauley. „Es geht darum, durch diesen Verlust zu verstehen, dass Trauer nicht nur Liebe in ihrer intensivsten und wildesten Form ist, sondern dass sie auch der ultimative Preis ist, den wir zahlen, um diese Liebe zu erfahren. Wer tiefe Trauer kennt, hat auch tiefe Liebe erfahren. Nichts und niemand währt ewig. Liebe ist kein Strauß aus Plastikblumen; sie ist das Zusehen, wie die Blütenblätter fallen.“

Of Mice & Men erfreuen sich eines regen Zuspruchs rund um die gut aufgenommene Timeless EP. Die Drei-Song-Sammlung wurde von Revolver als „crushing“ und von Loudwire als „thought provoking“ und „cinematic“ beschrieben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde der Track Obsolete seit Januar über 325-mal auf Octane gespielt. Er bleibt in dieser Woche in den Top 15 der meistgespielten Songs auf dem Kanal und ist auch die Nummer drei der meistgewünschten Songs.

Mit Bloom und auf dem Weg zu ihrem nächsten Album veröffentlichen Of Mice & Men weiterhin einige ihrer bisher stärksten Songs.

Tracklist Bloom:

Levee Bloom Pulling Teeth

Über Of Mice & Men:

Im besten Fall produzieren Heavy-Songs Musik der Flucht und Katharsis. Nur wenige Bands demonstrieren dieses Motto so kraftvoll wie Of Mice & Men, die facettenreiche Metalcore-Maschine, deren Mission es ist, den Soundtrack für jeden Herzschmerz, jedes melancholische Grübeln und jeden Moment des Triumphs zu liefern. Es ist ein potenter und perfekter Sturm von Elementen. Ein bombastisches und erhebendes Gebrüll, das Fans von Linkin Park vertraut ist; ein vielschichtiger Crunch, der an die Deftones erinnert; thrashige Old-School-Riffs à la Slayer und Exodus; die sinnliche Atmosphäre von Sade oder Radiohead; verwirbelt zu einem einzigartigen Sound, der OM&M einzigartig macht.

Über ein halbes Dutzend Studioalben hinweg überbrückte die Gruppe mit ihrer Kombination aus publikumswirksamen Breakdowns, Stakkato-Rhythmen und erhebendem melodischem Gesang die Kluft zwischen dem Underground und der großen Welt. Ihre Songs katapultierten sie auf große Tourneen mit Linkin Park und Rise Against (2015); Slipknot und Marilyn Manson (2016); und Five Finger Death Punch und In Flames (2017).

Auf Schritt und Tritt, egal welche Hindernisse sich ihnen in den Weg stellten, verloren die vier Männer, die seit 2016 zum Kern von Of Mice & Men gehören, nie die Stärke ihrer Verbindung zum Publikum oder zueinander aus den Augen. Sie haben sich immer wieder neu fokussiert und durchgehalten und liefern massive Hymnen ab, die in den intimsten Punkclubs, auf den größten europäischen Festivals und in amerikanischen Rockradioformaten gleichermaßen funktionieren. Es geht nur um die Songs selbst und darum, was sie den Menschen am Ende des Tages bedeuten. Die Musik von Of Mice & Men beginnt als etwas zutiefst Persönliches, das das Quartett miteinander teilt. Sobald sie losgelassen wird, bekommt sie eine neue Bedeutung und trägt zum Soundtrack des Lebens der Menschen bei.

Of Mice & Men Line-Up:

Gesang und Bassgitarre – Aaron Pauley

Gitarre – Phil Manansala

Gitarre – Alan Ashby

Schlagzeug – Valentino Arteaga

