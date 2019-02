In Flames: sprechen über das Mixing, das Artwork und die Liedtexte des neuen Albums in zweitem Trailer

In weniger als einen Monat erscheint endlich das 13. Studioalbum von In Flames. I, The Mask (Review: hier) ist ab dem 1. März erhältlich, doch schon heute verraten die schwedischen Metalmeister weitere Details zu der Scheibe und ihren Songs.

In diesem zweiten Trailer sprechen Sänger Anders Fridén und Gitarrist Björn Gelotte über die Produktion und das Mixing des neuen Albums und wie es ihnen gelang ihren Sound wieder aggressiver klingen zu lassen, ohne dabei auf ihre klassischen Melodien zu verzichten. Zudem erklären sie, wie das Artwork zustande kam und wie Social Media Plattformen einen Einfluss auf die Liedtexte hatten. Seht das Video hier:

I, The Mask ist jetzt vorbestellbar und die ersten limitierten Vinylfarben sind bereits ausverkauft. Sichert euch hier noch schnell das Format eurer Wahl und werft einen Blick auf die limitierte Fan-edition mit dem Digipak und einer exklusiven Jesterhead Maske: http://nblast.de/InFlamesITheMask

Hier könnt Ihr die digitale Version vorbestellen: https://inflames.ffm.to/themask

Am 2. und 3. August werden In Flames zum zweiten Mal ihr jährlich stattfindendes Festival Borgholm Brinner auf der Borgholm Burn in Öland/Schweden abhalten. Während die Band selbst als Headliner an beiden Abenden ein unterschiedliches Set performen wird, sind auch weitere hochkarätige Gäste kürzlich zum Line-Up gestoßen:

Opeth

At The Gates

Architects

Of Mice And Men

Witchcraft

