Mit dem nächsten Video (diesmal zu Borrowed Time) aus Virtual Hero Society verwischen Outloud weiter die Grenze zwischen Retro und Moderne, sowie zwischen melodischem Hardrock und Metal.

Hier den Clip ansehen:



Die Band beginnt ein neues Kapitel ihrer Karriere mit ihrem vierten Album Virtual Hero Society auf ROAR! Rock Of Angels Records. Es ist ihr erstes Album seit 2014‘s Let’s Get Serious und ihr zweiter Release auf ROAR! Rock Of Angels Records, nach Destination: Overdrive – The Best of Outloud (2015) auf dem ein beliebtes Cover des Pointer Sisters-Hits I’m So Excited enthalten war.

Diesmal verzichten Outloud auf ihre allgemeine „spielerische“ Herangehensweise und tauchen direkt mit Titel, Thema und Titeltrack, der gleichzeitig die erste Single ist Virtual Heroes, in die Thematik ein, die man in der heutigen Gesellschaft als das „zweischneidige Schwert“ der Technologie bezeichnen könnte.

