The Cashmen am 23.02.2019

Einlass: 20:00 Uhr

Rock Center Bremerhaven

Moltkestraße 13, 27576 Bremerhaven

Tickets unter:

Hörgeräte Menge, Langener Landstraße 273, 27578 Bremerhaven

Cashmir – Second Hand Records, Friedrich-Ebert-Straße 46A, 27570 Bremerhaven

Vom Fass, Bürgermeister-Smidt-Straße 13, 27568 Bremerhaven

Über unsere Homepage: rock-center-bremerhaven.de

The Cashmen ist die Johnny Cash Tribute Band von der Küste, aus der Seestadt Bremerhaven! Wie hätten die Songs des legendären „Man in Black“ geklungen, wenn er an unserer Nordseeküste gelebt hätte und vom Flair des Hafens, der Schiffe und des Meeres beeinflusst worden wäre?

Anders! The Cashmen covern seine Songs auch mit Einsatz eines Akkordeons und natürlich immer einer Handbreit Wasser unter’m Kiel und nennen es: The Johnny Cash Harboursound! Durch dieses einzigartige Konzept unterscheidet sich die Band deutlich von anderen Cash-Tributebands.

„Johnny Cash kann man nicht kopieren!“

Absolut richtig!

Die Bremerhavener Band überzeugt durch eigenständige Performance und verzichtet bewusst auf den Versuch, den Altmeister zu kopieren oder zu imitieren, wobei aber Seele und Magie seiner Werke respektvoll erhalten werden. Mit seinen Songs der „Sun-Ära“ aus den 50er und 60er Jahren bis hin zu seinen großen Erfolgen der „American Recordings“ bis zum Jahre 2003 servieren die fünf

„Cashmen aus Fishtown Harbour“dem Publikum einen Johnny Cash-Cover Seemannsschmaus,

der nach MEHR schmeckt und nach MEER klingt!

The Cashmen

…ist keine Country & Western Band! In ihren Konzerten lässt die Band das Publikum die unsterbliche Musik von Cash in einer besonderen Darbietung neu erfahren – vor allem im nicht-Country- genreüblichem Rahmen – für alle Musikfans!

The Cashmen ist eure Johnny Cash-Tribute Band von der Küste – mit einer guten Portion Hafenflair.

Leinen los & Anker lichten! Kommt mit an Bord…“Cash Ahoi!“

