Chthonic: Taiwans Metaller veröffentlichen ersten Podcast „Metalhead Politics“

Nachdem Sänger Freddy Lim Anfang des Jahres als Parlamentsmitglied wiedergewählt wurde, hat Chthonic nicht an Fahrt verloren. Im April veröffentlichte die Band ein neues Arrangement des Songs Supreme Pain For The Tyrant gemeinsam mit Matt Heafy von Trivium. Im Mai folgte der Release des Taiwan Victory Konzerts, welches vor Taiwans Presidential Office Building stattfand. Und der Juni bringt den neuen Podcast der Band.

Gestern, am 01.06.2020, wurde die erste Folge von Metalhead Politics veröffentlicht. Es ist das erste Mal, das Freddy einen Podcast präsentiert. Produziert wird Metalhead Politics von Ghost Island Media, deren Mitbegründerin Emily Y.Wu gemeinsam mit Freddy am Mikro sitzt und über Taiwans Politik, Metal Music sowie Chthonic’s neue Songs spricht.

Hier gibt’s den Trailer zu sehen:

Die erste Staffel von Metalhead Politics besteht aus sechs Folgen, die jeweils am 1. des Monats veröffentlicht werden. Der Fokus der ersten Folge liegt auf Taiwan, Covid-19 und der WHO. Taiwans Art, mit der Pandemie umzugehen, wurde von der Welt gelobt. Trotz ihrer Nähe zu China wurden nur etwas über 440 bestätigte Fälle und seit über 40 Tagen keine Neuansteckungen verzeichnet.

In der ersten Hälfte der Folge geht es darum, wie demokratische Länder Epidemienprävention betreiben, wie Menschen ihre Bürgerrechte während dieser Krise gewährleisten und die Offenheit und Transparenz einer demokratischen Regierung.

Die zweite Hälfte beleuchtet Chthonic’s neue Songs und Projekte. Seit Freddy in die Politik gegangen ist, war es der Band nicht mehr möglich, wie früher zu touren. Dennoch haben sie an neuer Musik und neuen Projekten gearbeitet.

Für Fans von Chthonic bietet der Podcast Informationen aus erster Hand über die Band. Zudem ist es eine Plattform für taiwanesische Bands, die so einem breiten Publikum vorgestellt werden.

Metalhead Politics ist eine Co-Produktion von Chthonic und Ghost Island Media.

Die erste Folge wurde am 01.06. veröffentlicht und ist auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts und weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.

Ein Highlight Video des Podcasts findet ihr übrigens auf dem YouTube-Kanal von Chthonic.

Klickt hier für weitere Infos:

Apple Podcasts: https://bit.ly/metalhead-politics-apple

Spotify: https://bit.ly/metalhead-politics-spot

Google Podcasts: https://bit.ly/metalhead-politics-goog

Other platforms: https://bit.ly/FreddyEmily

Chthonic’s Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/chthonictw