Closet Disco Queen & The Flying Raclettes: haben Song „Flugensaft“ als Vorgeschmack auf das kommende Album veröffentlicht

Closet Disco Queen & The Flying Raclettes ist eine erweiterte Version des Instrumental-Duos Closet Disco Queen, bestehend aus Luc Hess und Jona Nido. Beide Musiker sind in der Schweizer Szene durch ihre Band Coilguns und als Backing-Musiker für den Singer-Songwriter Louis Jucker etabliert. Jona Nido ist auch der Gründer des in La Chaux-de-Fonds ansässigen Plattenlabels Humus Records (Emilie Zoé, Peter Kernel, Ester Poly, Coilguns, Stéphane Blok, Rorcal, Dirty Sound Magnet, etc.), über das die gesamte Musik von Closet Disco Queen veröffentlicht wurde und wird.

Die Flying Raclettes sind Kevin Galland (der auch bei Coilguns spielt und ein etablierter Live- und Studio-Tontechniker ist) und Chadi Messmer, ein diplomierter Bassist der Jazzschule Luzern, der mit zahlreichen Projekten wie Jacob Hannes, Tanche, Beurre spielt. Jetzt erscheint Anfang September das Album Omelette Du Fromage der vier Jungs. Am 16. Juli erschien mit Flugensaft ein erster Vorgeschmack auf das Release.

Hier geht es zum Song:

https://orcd.co/flugensaft