Mit Lily Of The Valley treffen die Schweizer Prog Rocker Dead Venus genau ins Schwarze, wenn wir unsere momentane Weltsituation betrachten. Es braucht nicht viel, ja wirklich nur wenig um das menschliche Universum aus den Fugen zu bringen.

“ We`re steady like the lily of the valley pretty dangerous and easily destroy. Am I insane? Or is this really what we became?“

Hier geht es zum Song:

https://save-it.cc/teamh/lily-of-the-valley