Clubkombinat Hamburg e.V.: Stellungnahme zum Docks Posting vom 18.06.2020

Die Info vom Clubkombiant Hamburg e.V..:

„Der Vorstand vom Clubkombinat Hamburg e.V. distanziert sich von der Aktion, die das Docks am 18. Juni 2020 per Facebook verbreitet hat. Die inhaltliche Aussage und das gewählte Vokabular ist populistischer Natur und wird von den rechten Rändern unserer Gesellschaft in Beschlag genommen. Dieses ist mit den Werten und der Arbeit unseres Verbandes nicht vereinbar. Das Docks ist als Vereinsmitglied frei in seinen Entscheidungen und Handlungen, jedoch hat die Geschäftsführerin vom Docks, Susanne „Leo“ Leonhard, das Amt als erste Vorsitzende vom Clubkombinat Hamburg e.V. inne und ist im Vorstand der Clubstiftung Hamburg tätig. Mit der Einnahme der Positionen sind repräsentative und ideelle Ämter verbunden, die als kulturpolitische Stimme und Sprachrohrfunktion insgesamt dienen. Als Clubkombinat stellen wir uns inhaltlich gegen jegliche Formen von Populismus, Rassismus und Diskriminierung.

Um in den Diskussionen zu der Aktion weiteren Schaden vom Verband, seiner Vereinsarbeit, seinen Mitgliedern und der Clubkultur abzuwenden, sieht sich der Vorstand in der Pflicht Susanne „Leo“ Leonhard per sofort vom Amt des Vorstandsvorsitzes im Clubkombinat e.V. zu entbinden. Bis zum Ende der Amtszeit ist Constantin von Twickel als erster Vorsitzender und Gerald Steyr als stellvertretender Vorsitzender des Clubkombinat mit sofortiger Wirkung aus der Mitte des Vorstands gewählt. Wir danken Leo für ihren ehrenamtlichen Einsatz in all den Jahren, in der sie mit Herzblut und Leidenschaft sich für die Interessen der Hamburger Musikclubs eingesetzt hat.

Hamburg, den 20. Juni 2020

Vorstand / Clubkombinat Hamburg e.V.„