Suicide Silence: enthüllen weitere Daten für ihre „Virtual World Tour“

Gestern verkündeten Suicide Silence den zweiten Part ihrer großen Virtuellen Welttournee, bei der sie jeden Abend für eine andere Region der Welt ein einzigartiges Set performen und exklusives Merch anbieten. Um genauer zu sehen, was auf euch zukommt, schaut den Trailer dazu hier:

Der dritte Teil der Tour wird in Kürze angekündigt!

Mit ihrer Virtuellen Welttournee, die sie über 39 Daten hinweg in 14 Länder und 5 Kontinente bringen wird, starten Suicide Silence am 02. Juli durch. Jeder Stream wird nur für eine spezifische Region zugänglich sein und etwa anderthalb Stunden dauern – dabei liefert die Band eine professionell gefilmte, Multicamera-Liveshow mit zusätzlicher Chatfunktion und einem ausgiebigem Q&A Panel nach jedem Gig. Die ersten Daten wurden nun angekündigt und sind hier für $10 pro Ticket erhältlich – und das nur für Leute innerhalb einer bestimmten Region, was jeden Abend zu einem einzigartigen Erlebnis macht, ganz wie bei einem klassischen Konzerterlebnis.

Jeder Ticketkäufer erhält außerdem Zugang zu einem exklusiven Merch-Shop, bei dem es neben dem offiziellen Tourshirt auch andere Goodies geben wird, die ausschließlich für die virtuellen Konzertbesucher erhältlich sind. Wer innerhalb der ersten Woche nach Showankündigung ein Ticket erwirbt, bekommt zudem einen 15% Rabattgutschein für Merch an dem jeweiligen Abend oder dem allgemeinen Shop SSArchives.com, der bis Ende Juli gültig ist.

Die Band kommentiert: “Die Zeit ist gekommen! Wir haben uns mit Nuclear Blast & BandsInTown zusammengeschlossen, um eine Streamingtour mit 39 Shows für euch zusammenzustellen, die den ganzen Juli über laufen wird – und die ersten Tickets sind ab jetzt erhältlich! Obwohl jede Show unter dem Namen einer Stadt laufen wird, haben wir uns dazu entschieden, die Konzerte für jeden zugänglich zu machen, der sich in demselbem US-Bundesstaat oder in demselben Land befindet. Außerdem könnt Ihr euch selbst mit einbringen und Songwünsche bei Social Media abgeben oder Länder- und Städtewünsche posten, in denen ihr uns in Zukunft gerne spielen sehen würdet. Diese Streams werden ein gigantisches Fanerlebnis für jeden Suicide Silence Anhänger und jede Show wird nur ein einziges Mal gestreamt und dann nie wieder irgendwo zu sehen sein. Kommt und feiert mit uns!“

Hier findet ihr noch einmal die Liste aller bisher bestätigten Daten:

DONNERSTAG, 2. Juli 2020

New York, NY (7pm EDT)

FREITAG, 3. Juli 2020

Boston, MA (7pm EDT)

Los Angeles, CA (7pm PDT)

SONNTAG, 5. Juli 2020

Norfolk, VA (7pm EDT)

Las Vegas, NV (7pm PDT)

MONTAG , 6. Juli 2020

London, GB (8pm BST)

Baltimore, MD (7pm EDT)

MITTWOCH , 8. Juli 2020

Atlanta, GA (7pm EDT)

Phoenix, AZ (7pm MST)

DONNERSTAG , 9. Juli 2020

Stuttgart, DE (7pm CEST)

Santiago, CL (7pm GMT-4)

SAMSTAG, 11. Juli 2020

Chicago, IL (7pm CDT)

SONNTAG, 12. Juli 2020

Tokyo, JP (1pm JST)

Buenos Aires, AR (6pm GMT-3)

Philadelphia, PA (8pm EDT)

DIENSTAG, 14. Juli 2020

Dallas, TX (7pm CDT)

MITTWOCH, 15. Juli 2020

Sydney, AU (2pm AEST)

Orlando, FL (7pm EDT)

Edmonton, AB (8pm MDT)

FREITAG, 17. Juli 2020

Des Moines, IA (7pm CDT)

SAMSTAG, 18. Juli 2020

Bangalore, IN (11am IST)

Columbus, OH (7pm EDT)

Albuquerque, NM (8pm MDT)

SONNTAG , 20. Juli 2020

Montreal, QC (7pm EDT)

Denver, CO (8pm MDT)

MONTAG , 21. Juli 2020

Lawrence, KS (7pm CDT)

Portland, OR (8pm PDT)

Weitere Daten werden bald angekündigt werden!