Primal Fear: veröffentlichen zweite Single und Videoclip „I Am Alive“

Primal Fear werden ihr 13. Studioalbum Metal Commando am 24. Juli veröffentlichen. Der Titel spricht Bände, denn Metal Commando ist 110% Primal Fear und strotz nur so vor Power und Energie.

Letzten Monat hat die Band ein Video zur ersten Single Along Came The Devil von Metal Commando veröffentlicht und gleichzeitig den Vorverkauf aller physischen Produkte gestartet. Heute erscheint bereits die zweite Single I Am Alive digital zusammen mit einem Videoclip, den ihr euch hier ansehen könnt:

„I Am Alive ist der Opener des neuen Albums und auch ein Statement in der heutigen Zeit. Zwischen Double Bass Drum Speed und Groove, mit fetten Gitarren Riffs und einem des besten Primal Fear Hooklines ever. Freut euch auf einen richtigen Kracher der wirklich repräsentativ für unser neues Album, Metal Commando, ist.“, kommentiert Bassist und Produzent Mat Sinner.