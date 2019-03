Die alten Haudegen von Convictors haben ihr neues Album Atrocious Perdition ende Januar 2019 bei Kernkraftritter Records veröffentlicht.

Das Album ist erhältlich bei Kernkraftritter Records oder in allen gängingen Online Portalen. Der Stil der Band ist wie bei den Vorgängern eindrücklicher und vorwärtstreibender Death Metal.

Das Album wurde wie die anderen Veröffentlichungen der Band seit 2009 in den Iguana Studios bei Christoph Brandes aufgenommen.

Convictors sind seit den 80igern im Metalunderground unterwegs und zur Zeit auf der Suche nach Möglichkeiten das neue Album auf Festivals und Konzerten zu promoten.

Trackliste:

01: Withdrawn

02: Remnants of Sanity

03: Fading Epitaph

04: Afflicted with Vermin

05: All hope’s gone

06: Criteria

07: Abandoned Freaks

08: Aesthetic Mutilation

