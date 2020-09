Corey Taylor: neuer Song „Culture Head“ feierte letzte Nacht Premiere

Der Grammy-ausgezeichnete Sänger, Songwriter, Schauspieler und New York Times Bestseller-Autor Corey Taylor hat Culture Head enthüllt, die jüngste Single seines kommenden Debüt-Soloalbums CMFT. Der aufrührerische Song feierte gestern Abend im Rahmen der NXT-Übertragung von WWE im USA Network Premiere und beleuchtet eine weitere Facette von CMFT, das kommenden Freitag (2. Oktober) über Roadrunner Records erscheint. Das Album kann jetzt vorbestellt werden, über www.thecoreytaylor.com auch in limitierten Vinyl- und Merchpaketen.

„I don’t trust anyone who uses God as an excuse“, findet Corey Taylor in seinem neuen Song Culture Head deutliche Worte für Leute, die die Schuld stets überall suchen, nur nicht bei sich selbst. „I don’t trust anyone, so fuck you, and anyone who looks like you / I can’t shake, shake, shake this sudden feeling you’re a fake, fake, fake“, singt er über einen aufrührerischen Beat. Culture Head ist der jüngste Vorbote vom Debütalbum CMFT des Slipknot und Stone Sour Frontmanns, das kommende Woche Freitag (02.10.) erscheint.

Am Veröffentlichungstag von CMFT wird Taylor Forum Or Against ‘Em headlinen, ein gewaltiges, weltweites Streaming-Event, das am 2. Oktober ab 23 Uhr unserer Zeit im The Forum in Los Angeles über die Bühne geht und im Pay-per-View verfolgt werden kann. Tickets für dieses Pay-per-View Streaming-Event sind über watch.thecoreytaylor.com erhältlich. Fans können auch Ticket-Pakete erwerben, die ein T-Shirt, Hoodie, Poster und Zugang zum Ansehen eines exklusiven Akustik-Sets von Corey Taylor beinhalten. Einige der Ticket-Pakete halten zudem einen persönlichen Video-Chat mit Corey Taylor bereit.

Forum Or Against ‘Em wird eine komplette Arena-Produktion mit einem visuellen Pyrotechnik-Spektakel, einer vollgepackten Setlist inklusive aller Tracks von CMFT, ausgewählter Fan-Favoriten aus Taylors Slipknot und Stone Sour Katalogen, einer Handvoll Covers und einer Gast-Performance der tanzenden Rock‘n‘Roll-Girl-Gang The Cherry Bombs. Während des Streams sind außerdem spezielles Event-Merchandising und Pakete erhältlich. Den Startschuss für den Abend gibt ein besonderes Pre-Show-Event mit Moderator/Journalist Beez. Freuen kann man sich auf exklusive Interviews und Behind-the-Scenes-Aufnahmen.