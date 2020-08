Corey Taylor: veröffentlicht das offizielle Musikvideo zu „Black Eyes Blue”

Der Grammy-ausgezeichnete Sänger, Songwriter, Schauspieler und New York Times Bestseller-Autor Corey Taylor hat das offizielle Musikvideo zu seiner Single Black Eyes Blue veröffentlicht. Regie führte DJay Brawner.

Das Video folgt auf Taylors furiosem Einstand mit den beiden Tracks Black Eyes Blue und CMFT Must Be Stopped [feat. Tech N9ne & Kid Bookie] Ende Juli, die ihn prompt auf #1 der Billboard „Hard Rock Songwriters”-Charts katapultierten. Black Eyes Blue nähert sich in den USA zudem mit großen Schritten den Top 10 der „Active Rock Radio“-Charts, nachdem es zuvor die „First-Week-Chartpositionen“ sowohl von Slipknot als auch Stone Sour eingestellt hatte. Das hochkarätig besetzte Musikvideo zu CMFT Must Be Stopped [feat. Tech N9ne & Kid Bookie] wurde bei YouTube bisher rund 2,4 Millionen Mal abgerufen.

Die Neuigkeiten von Corey Taylors Solodebüt verbreiteten sich in der Popkultur wie ein Lauffeuer, so schrieb der Rolling Stone: „Im Genre-übergreifenden CMFT — kurz für ‚Corey Mother Fucking Taylor’ – bedient sich der Sänger unterschiedlicher musikalischer Stile, von Hardrock und klassischem Rock bis hin zu Punk und Hip-Hop.“ Forbes beobachtete: „Taylors Solokarriere wird die Grenzen zwischen einer Reihe von Rock-Subgenres verwischen. Und ganz ehrlich – dieser Ansatz scheint die beste Richtung für sein Solodebüt zu sein.“ Das renommierte Musikmagazin SPIN sprach zudem auch ausführlich mit ihm über sein Album.

Taylors Debüt-Soloalbum CMFT erscheint am 2. Oktober über Roadrunner Records. Die Songs decken ein weites musikalisches Spektrum von Hardrock und Classic Rock über Punk bis zu Hip-Hop ab und spiegeln somit alle Genres die Taylor als Musiker beeinflusst haben. Bei Black Eyes Blue hallt etwas Nostalgie mit, auf CMFT Must Be Stopped fühlt man sich teilweise Slipknots Debütalbum erinnert, was auch an den Rhymes des amerikanischen Multi-Platin-Künstlers Tech N9ne und Rapper Kid Bookie aus dem UK liegt. Der Track wird von einem Musikvideo begleitet, das ebenfalls von DJay Brawner inszeniert wurde und Taylor dabei zeigt, wie er sich den CMFT-Weltmeistergürtel holt. Freunde wie Marilyn Manson, Lars Ulrich, Rob Halford, Chris Jericho und ZillaKami haben Gastauftritte in dem Clip.

CMFT ist das längst überfällige Solo-Debüt von Corey Taylor und enthält neben neu geschriebenen Tracks auch einige, die er bereits als Teenager geschrieben hat. Aufgenommen im Hideout Studio in Las Vegas mit Produzent Jay Ruston und seiner Band – Christian Martucci [Gitarre], Zach Throne [Gitarre], Jason Christopher [Bass] und Dustin Robert [Drums] – ist das Album eine wilde Achterbahnfahrt durch Taylors musikalische Psyche und verdeutlicht dabei Taylors gewaltigen Stimmumfang.

CMFT Tracklist:

1. HWY 666

2. Black Eyes Blue

3. Samantha’s Gone

4. Meine Lux

5. Halfway Down

6. Silverfish

7. Kansas

8. Culture Head

9. Everybody Dies On My Birthday

10. The Maria Fire

11. Home

12. CMFT Must Be Stopped [Feat. Tech N9ne & Kid Bookie]

13. European Tour Bus Bathroom Song

Über Corey Taylor:

Corey Taylor ist bekannt als Aushängeschild und Stimme der Multi-Platin-Band Slipknot und der ebenfalls mit Platin ausgezeichneten Band Stone Sour sowie als Bestseller-Autor und Schauspieler mit diversen Film- und Fernsehreferenzen.

Weltweit kommen Slipknot auf 13 Platin- und 44 Gold-Alben, von denen u.a. drei #1 der amerikanischen Billboard 200 belegten und vier auf #2 der deutschen Charts kamen [Vol. 3 (The Subliminal Verses), All Hope Is Gone, .5 Tthe Gray Chapter und We Are Not Your Kind]. Das 2019 veröffentlichte We Are Not Your Kind markiert einen kreativen Höhepunkt für Slipknot, wie u.a. die Lobeshymnen von The Ringer, The Fader, GQ und die Ehre der Ernennung zum #1 „Best Metal Album of 2019” durch den Rolling Stone unterstreichen. Mit zwei Gold-ausgezeichneten Alben und einer Platin-Single haben Stone Sour u.a. fünf Top-5-Debüts in den „Billboard 200” und drei Top-5-Platzierungen in Deutschland auf dem Konto, ihr Album House Of Gold & Bones – Part 1 wurde von Loudwire zum „Rock Album of the Decade” gekürt und brachte zudem eine eigene Graphic Novel desselben Namens von Taylor hervor, die bei Dark Horse Comics verlegt wurde. Das 2017 veröffentlichte Album Hydrograd beinhaltet die überaus erfolgreiche Single Song #3 mit über 100 Millionen Streams und konnte sich zudem fünf Wochen auf #1 der „Billboard Mainstream Rock Songs”-Charts halten. Die New York Times Bestseller-Liste belegte Taylor Seven Deadly Sins erstmals 2011 mit, das sich vier Wochen in den Charts hielt. Es folgten drei weitere beliebte Bände: A Funny Thing Happened On The Way To Heaven [2013], You’re Making Me Hate You [2015], und America 51 [2017]. Seine Filmografie umspannt derweil Fear Clinic, Doctor Who, Officer Downe und Sharknado 4. Corey Taylor gehört zu den wenigen Menschen, die sowohl ein Symposium an der Oxford University geben als auch Metalfestivals rund um die Welt als Headliner spielen können.

Weitere Infos unter www.thecoreytaylor.com