Iced Earth: Jon Schaffer und Matt Barlow kündigen „Winter Nights“ Album an

Der Iced Earth Gitarrist Jon Schaffer und Iced Earth Ex-Frontmann Matt Barlow bereiten sich aktuell schon auf das kommende Weihnachtsgeschäft vor und machen wieder gemeinsam Musik. Als Schaffer/Barlow Project kündigten sie gerade ihre für Ende des Jahres geplante gemeinsame CD Winter Nights an.

Die ehemaligen Weggefährten, die nun erneut zusammengefunden haben, werden auf Winter Nights klassische Weihnachtslieder neu interpretieren und ihnen ein neues Klanggewand verpassen. Zusätzlich gibt es neue Versionen der Iced Earth Klassiker I Died For You und Watching Over Me auf die Ohren.

Die Winter Nights Tracklist:

01. We Three Kings

02. Silent Night

03. Do You Hear What I Hear

04. Little Drummer Boy

05. I Died For You (Winter 2020)

06. Watching Over Me (Winter 2020)

07. Silent Night (Traditional)

Um das Projekt finanziell verwirklichen zu können, haben die beiden eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, die ihr hier unterstützen könnt.