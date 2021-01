Iced Earth: Indiana Oath Keepers distanzieren sich von Jon Schaffer

Der Iced Earth-Gitarrist Jon Schaffer, der bisher im Marion Country Jail inhaftiert war, soll sich, verschiedenen Berichten zufolge, seit dem gestrigen Dienstag in Bundeshaft des US-Marshals Service befinden. In den letzten Tagen soll Schaffer, laut Wish-TV (https://www.wishtv.com/news/i-team-8/2-hoosiers-in-jail-on-us-capitol-insurrection-charges/), bereits mehrfach dem Gericht vorgeführt worden sein, doch eine derzeitige Freilassung auf Kaution kommt offenbar bisher nicht in Frage. Die Regierungsanwälte sollen in diesem Zusammenhang die zuständigen Richter gebeten haben, dem Musiker keine Kaution anzubieten. Stattdessen soll der Iced Earth-Bandkopf in den nächsten Tagen vom US-Marshalls Service an die Polizei in Washington überführt werden, wo ihm der Prozess gemacht werden soll.

Zu den Hintergründen, die inzwischen jedem bekannt sein sollten: Jon Schaffer soll am 6. Januar unter den radikalen Trump-Anhängern gewesen sein, die gewaltsam das US-Kapitol gestürmt haben. Der Gitarrist wurde dabei fotografiert und wurde im Anschluss von der Polizei gesucht und vom Federal Bureau of Investigations (FBI) sogar auf der Most Wanted-Liste geführt. Zwischenzeitlich hat sich der Musiker den Behörden gestellt und wurde vom FBI verhaftet. Insgesamt werden ihm durch die Regierung sechs Straftaten vorgeworfen, darunter das gewaltsame Eindringen in ein Gebäude des Kapitols, wissentlicher Einsatz von physischer Gewalt und tätliche Gewaltanwendung mit einem Pfefferspray. Die Bandkollegen von Iced Earth distanzierten sich ebenso wie Blind Guardian von der Gewalt des 6. Januars und das Century Media-Label entfernte die Bands Iced Earth und Demons & Wizards von ihrer Artist-Page, jedoch ohne dazu ein offizielles Statement abzugeben.

Da der Iced Earth-Gitarrist bei dem Angriff auf das US-Kapitol ein Käppi der rechtsextremen und staatsfeindlichen Miliztruppe Oath Keepers trug, geriet die Organisation, die als Teil des Patriot Movement gilt, schnell ins Visier von Polizeibehörden und Medien. Nun haben sich die selbst ernannten Guardians of the Republic (Wächter der Republik) mit einem Statement (http://www.indianaoathkeepers.org) zu Wort gemeldet und distanzieren sich von Schaffer und der Gewalt in Washington. Die Freiwilligenorganisation, die laut eigenen Angaben über 30.000 Mitglieder hat, war demnach geschockt über die falschen Medienberichte. Die Indiana Oath Keepers stellen klar, dass die IOK keine Aktivitäten gesponsert, geplant oder finanziert hat, die zu den Unruhen in Washington geführt haben. Auch seien keine IOK-Mitglieder nach Washington geschickt worden. Auch betont man deutlich, dass die Person, die am 6. Januar das US-Kapitol stürmte und ein Käppi der Oath Keepers trug, kein Mitglied der Indiana Oath Keepers ist.

„Indiana Oath Keepers (IOK) expresses our sincere gratitude to those who have shown their support in light of the ongoing false media reports regarding our organization. Many have wondered why we have not publicly responded and our answer is quite simple; IOK is a 100% volunteer organization comprised of individuals who work full time jobs, have families and still make time to support their local communities. IOK members were shocked to hear untruths regarding our organization being reported as facts and needed to take some time to step back and assess the situation before making a statement.

Indiana Oath Keepers does not and has never sponsored, planned or funded any activities that involve riots, violence or unlawful actions. No IOK members were sent to Washington DC on January 6th nor did IOK leadership ask for volunteers to travel to Washington DC. IOK encourages the rule of law by supporting law enforcement and emergency response personnel in the lawful exercise of their duties. The individual arrested in Columbus, Indiana and was wearing an Oath Keepers (not Indiana Oath Keepers) hat in the US Capitol building on January 6th is NOT a member of Indiana Oath Keepers.

IOK leadership vets prospective members to the best of our ability and does not accept into membership any felon or any person who advocates, or has been or is a member, or associated with, any organization, formal or informal, that advocates the overthrow of the government of the United States or the violation of the Constitution thereof. No person who advocates, or has been or is a member, or associated with, any organization, formal or informal, that advocates discrimination, violence, or hatred toward any person based upon their race, nationality, creed, or color, shall be entitled to be a member of IOK. IOK is not a militia. IOK is not anti-government. IOK is not a white-supremacist group. IOK expressly rejects racism in any form.

Indiana Oath Keepers is a grassroots charitable organization whose members include Americans from many backgrounds including veterans, military, law enforcement, fire fighters and first responders, as well as citizens who took an oath to the Constitution of the United States of America. IOK was created to provide education on the Constitution, and to increase the stability and resiliency of our communities by teaching a wide variety of skill sets.“

Nun gut, das kann man nun als Haarspalterei bezeichnen, aber genaugenommen stellt man nur klar, dass Schaffer kein Mitglied der Indiana Oath Keepers ist, äußert sich aber mit keinem Wort dazu, ob der Musiker Mitglied der gesamten US-Organisation Oath Keepers ist oder eben doch nur ein Mitläufer. Fakt scheint dagegen zu sein, dass die rechte Vereinigung aus Militär- und Polizeiveteranen mittlerweile ins Visier der Ermittler geraten ist und ihnen zur Last gelegt wird, eine Verschwörung angezettelt zu haben, um Bundesverbrechen zu begehen. So müssen sich, laut New York Times (https://www.nytimes.com/2021/01/19/us/politics/oath-keepers-capitol-riot.html), neben Schaffer auch Edward Caldwell, Donovan Crowl und Jessica Watkins, drei Anführer der Oath Keepers, vor Gericht verantworten.