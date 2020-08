Cradle Of Filth: kündigen Livestream aus der St. Mary’s Church in für den 30. Oktober Colchester an

Trotz der schwierigen Lage für Musiker und Konzerte auf der ganzen Welt, lassen die britischen Meister des Extreme Metals, Cradle Of Filth, ihre Fans nicht im Regen stehen und erhalten ihre Tradition des Halloween Konzerts auch 2020: In diesem Jahr hebt die Band um Dani Filth dieses Ereignis sogar auf eine neue Stufe und kündigt heute ein Live Stream Konzert aus der St. Mary’s Church im Art Center in Colchester für den 30. Oktober an.

Frontmann Dani Filth kommentiert:

Dani Filth states: “Wir als Band sind überglücklich, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen und dann auch noch in einer so großartigen Location, hier in der Nähe meines Zuhauses in Suffolk, England.

Wir feiern an dem Abend nicht nur Halloween, sondern auch die Fertigstellung des neuen Cradle Albums – ein Prozess, der uns über die seltsame Zeit des Lockdowns in Aktion gehalten hat und zudem genossen wir den Luxus einer Deadline-freien Studiosession… die dazu führte, dass wir nun das beste Album auf die Menschheit loslassen können, das die Band je geschrieben hat.

Und jetzt, in etwa ein Jahr nach der famosen London Palladium Show, sind Cradle Of Filth zurück im (Horror)geschäft und werden die Gewölbe der St Mary’s Church mit einem so fiesen Set einreißen, dass sogar die Toten auf dem nahegelegenen Friedhof für einen Song oder zwei zu uns auf die Bühne kommen wollen.Also sichert Euch jetzt eure Tickets online, denn das wird eine einmalige, bösartige Show, bei der ihr erstmals unsere neue Keyboarderin und Hintergrundsängerin live erleben könnt und natürlich viele alte, neue und vielleicht sogar zukünftige Songs.

Um es kurz zu machen: Am 30. Oktober 2020 bescheren euch Cradle Of Filth die ultimative Nightmare Before Halloween! Ihr wurdet gewarnt…“

Eure Tickets könnt ihr hier bestellen:

https://cradleoffilth.veeps.com

Dabei wird es nicht nur Tickets für den Livestream geben. Fans werden ebenso die Möglichkeit haben, nicht nur eins, sondern gleich zwei exklusive T-Shirt Bundles zu erwerben. Ebenso wie ein, auf hundert Personen limitiertes, VIP Friedhof Meet & Greet mit der ganzen Band während ihrer Proben am 24. Oktober – bestellt jetzt, denn dieses Erlebnis wird schnell ausverkauft sein!

Solltet ihr am 30. Oktober verhindert sein, könnt ihr mit eurem Ticket die Show bis zum 12. November On Demand online anschauen.

Das Konzert beginnt um 22.00 BST / 23.00 CEST / 3.00pm PST / 6.00pm EST und ist die einzige Live Performance von Cradle Of Filth, die 2020 stattfinden wird. Mit diesem atmosphärischen Online Event trägt die Band ihre Tradition, jedes Jahr um Halloween zu spielen, fort.

Also, bestellt JETZT eure Tickets und macht euch bereit, wenn die Geister und verfluchten Seelen sich an diesem 30. Oktober in der St. Mary’s Church versammeln, um Zeuge schwarzer Magie in der Gegenwart von Cradle Of Filth zu werden.