Cradle Of Filth: Verkünden den Ausstieg von Keyboarderin Lindsay Schoolcraft

Mit schwerem Herzen verkünden Cradle Of Filth heute den Ausstieg von Keyboarderin Lindsay Schoolcraft aus der Band.

Sieben Jahre lang war Lindsay Teil von Cradle Of Filth und war ein wichtiger Teil der Band in einer Zeit, in der die Band eine ihrer prägendsten Touren in der 28-jährigen Bandhistorie unternahm. Eine Herausforderung, die ebenso beeindruckend wie verständlicherweise kräftezehrend war.

Lindsay über ihren Ausstieg:

„Meine lieben Filthlings,

es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, euch persönlich, online und von der Bühne aus während der letzten sieben Jahre kennenzulernen. Ihr habt mein Leben in dieser Zeit mehr als ausgefüllt.

Ich muss euch heute aber leider mitteilen, dass ich die Band verlassen habe. Es war schwer, diese Entscheidung zu treffen, aber ich kann euch mitteilen, dass es das Beste ist, was ich für mich und meine Gesundheit tun konnte.

Ich befinde mich jedoch auf dem besten Wege der Besserung und werde auch weiterhin als Vollzeitmusikerin für meine beiden weiteren Projekte tätig sein.

Ich möchte mich ganz herzlich bei der Band dafür bedanken, dass ich Teil des Vermächtnisses von CRADLE OF FILTH sein durfte. Es war eine unglaubliche Erfahrung und ich bin so dankbar, dass ich sie mit euch teilen durfte.

Ich wünsche meinem Nachfolger nur das Beste und hoffe, dass ihr ihn ebenso herzlich willkommen heißt, wie ihr mich damals empfangen habt.

Ich hoffe, dass einige von euch mich auch weiterhin auf meinem Weg als Komponistin und Sängerin begleiten werden. Die Magie und der (Black) Metal enden hier noch nicht. Danke euch allen für die Liebe, die Unterstützung und die Erinnerungen. Ich werde dies nicht vergessen!

Alles Liebe

Lindsay Schoolcraft“

Sänger Dani Filth über den Abschied:

„Es fällt uns allen als Familie sehr schwer, Lindsay gehen zu lassen, doch dies ist etwas, was für ihre Gesundheit ebenso wie daraus schließend die Entwicklung der Band notwendig ist.

Natürlich werden wir Lindsay sehr vermissen, schließlich haben wir einige wundervolle Wege in den letzten Jahren gemeinsam beschritten und zahlreiche gemeinsame Erinnerungen gesammelt.

Außerdem ist sie unsere kleine (Gothic, Kanadier, Veganer) Schwester.

Die Band und ich wünschen ihr nur das Beste für alles, was sie in der Zukunft geplant hat und hoffen, dass ihr sie auch weiterhin unterstützt.

Und auch wenn dies das Ende einer Ära ist, bedeutet dies auch zeitgleich das verheißungsvolle Anbrechen einer neuen.

Lindsays Nachfolger ist bereits ausgewählt und arbeitet mit uns an dem neuen Album.

Wir haben an den Arbeiten daran vor Kurzem begonnen und es wird im Verlauf dieses Jahres erscheinen.“

Über Cradle Of Filth:

Cradle Of Filth’s letztes Album Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay wurde in den Grindstone Studios, Suffolk, UK von Scott Atkins produziert.

Mehr über Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay:

Album trailer #1: https://youtu.be/cNN8SjyehUI

Album trailer #2: https://youtu.be/ISzbo8KFOfk

Album trailer #3: https://youtu.be/oVa2QASL0Jw

Album trailer #4: https://youtu.be/7_-Czcziesc

Heartbreak And Seance making of: https://youtu.be/FJwqiLOuF3o

Heartbreak And Seance music video: https://vimeo.com/224915782

Achingly Beautiful lyric video: https://youtu.be/rFx2nCfeG0c

You Will Know The Lion By His Claw lyric video: