Macbeth: Veröffentlichen neue Single

Hört euch Gedankenwächter, der Titeltrack des kommenden Albums und die neue Single von Macbeth – auf

an.

Für den Mix und das Mastering des 5. Albums der Band – das am 27.03.2020 erscheinen wird – ist abermals Patrick W. Engel verantwortlich. Die Gestaltung des fantastischen Albumartworks fiel in die Hände von Artem Demura.

Gedankenwächter wird als CD Digipak, limitierte Gatefold Vinyl LP auf schwarzem oder silbernem Vinyl, als limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt sowie als Download & Stream verfügbar sein und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/gedankenwaechter

Macbeth – Gedankenwächter

Get it here » https://lnk.to/gedankenwaechter

CD Digipak

1. Friedenstaube

2. Krieger

3. In seinem Namen

4. Wolfkinder

5. Daskalogiannis

6. Neue Welt

7. Brandstifter

8. Hexenhammer

9. Gedankenwächter

10. Demmin

Gatefold Vinyl LP

Side A

Friedenstaube

Krieger

In seinem Namen

Wolfskinder

Daskalogiannis

Side B

Neue Welt

Brandstifter

Hexenhammer

Gedankenwächter

Demmin

Heavy Metal • 27/03/2020

CD Digipak • Ltd. Gatefold Vinyl LP • Ltd. Box Set • Digital

Macbeth Live

28.03.2020 DE Erfurt – Club From Hell

18.04.2020 DE Osnabrück – Heavy Stage Night

15.05.2020 DE Berlin – Metal Gods Festival

12.06.2020 DE Hauptmannsgrün – Chronical Moshers Open Air

26.06.2020 DE Sondershausen – Festwiese Berka (Schwarzburger Metalwiese)

17.07.2020 DE Bertingen – RUDE Open Air

04.12.2020 DE Erfurt – Club From Hell

05.12.2020 DE Erfurt – Club From Hell

http://www.macbeth-music.de

https://www.facebook.com/officialmacbeth

https://www.instagram.com/macbethgermany

https://www.youtube.com/user/abendmahl

https://spoti.fi/37ncFEz