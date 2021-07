Auf The Orchard wurde die Singleauskopplung der US Prog/Thrash Metal Band Dark Arena Worlds Of Horror veröffentlicht. Das neue gleichnamige Album wird offiziell am 27. August 2021 auf CD und Vinyl über Pure Steel Records erscheinen. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.

Mehr zum kommenden Album: