Emerald Sun: unterzeichnen weltweiten Plattenvertrag bei El Puerto Records

Piraterie hat in Griechenland eine lange Tradition – selbst in den Epen des Homer sind Hinweise darauf zu finden. Grund genug also für die El Puerto Flotte sich auch in diesen Gewässern bekannt zu machen. Gefunden hat man mit Emerald Sun eine klassische Power Metal Band

die ihre Herkunft musikalisch nicht verleugnet. Die Band hat einen weltweiten Plattenvertrag unterzeichnet.

Das neue Album – mittlerweile das fünfte – wird Anfang 2022 erscheinen und intensiv mit einer Tour beworben. Dafür begleiten sie Geoff Tate auf der 30-Jahre Queensryche Empire Tour!

Sänger Stelios „Theo“ Tsakiridis ist erfreut: “Die Metal-Fregatte Emerald Sun aus Griechenland hat nach einem Label gesucht mit Leuten, welche das Schiff auf einen neuen Kurs bringen, um auch zukünftig mit ihrer Musik die Metalheads auf der ganzen Welt zu bereichern.

Partner mit denen man über alles reden kann und gemeinsam die besten Lösungen findet. Partner die an die Band glauben und diese bestmöglich unterstützen. Das Schiff hat einen neuen Hafen gefunden. Thank you El Puerto!“

Labelgründer Torsten Ihlenfeld erklärt: “Mit Emerald Sun heißen wir einen weiteres Metal Juwel bei El Puerto Records willkommen! Emerald Sun kombinieren die traditionellen, klassischen Metal Zutaten mit dieser speziellen Magie Ihrer griechischen Ursprünge die Dich

sofort in Ihren Bann ziehen. Emerald Sun fesseln und verzaubern Dich sprichwörtlich gleichermaßen. Willkommen an Bord!“

Emerald Sun wurde Ende der 90er Jahre in Thessaloniki (Griechenland) gegründet. Von Anfang an zeigte die Band ihre Liebe zum Heavy/Power Metal und spielte bei jeder sich bietenden Gelegenheit live. In kleinen Rockclubs, aber auch auf größeren Festivals wie March Metal Day mit Manowar und Rhapsody Of Fire als Headliner, auf Metal Healing mit Rage und Destruction, auf Maximum Rock Fest mit UDO und Vorbands wie Edguy, Saxon , Omen, Sabaton, Riot, Rage sowie auf ihrer letzten Tour mit Mystic Prophecy.