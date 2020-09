Darkness: stehen mit einer neuen Scheibe in den Startlöchern

Die Altessener Thrasher Darkness melden sich mit einem neuen Album zurück!

Neben einigen brandneuen Songs wird die Band erstmalig ein Live-Stück und eine Coverversion auf dieser Platte veröffentlichen.

Außerdem wird die Frage beantwortet, ob man den allerersten Song nach Band-Gründung neu aufnehmen kann, und ob sowas auch mit dem letzten Song in der Darkness -Geschichte funktioniert – man darf gespannt sein!

Die Antwort kommt in Form von Over And Out, das am 27.11.2020 bei Massacre Records erscheinen wird.

Darkness Live

16.07.2021 SE Jönköping – Klubb Dissonans

04.06.2021 DE Kirchdorf – Bavarian Battle Open Air

01.07.2021 RU Pereslavl – Azimut Hotel

10.09.2021 US New York (NY) – Market Hotel

03.12.2021 DE Oberhausen – Turbinenhalle (Ruhrpott Metal Meeting)