Wer mit Massen an fröhlichen Festivalbesuchern, harten Riffs und treibenden Drums nichts anfangen kann, sollte am 14.07.2018 einen weiten Bogen um das Veranstaltungszentrum Schladnitz-Leoben machen, denn an diesem Tag ist Metal-Party am Area 53 Festival angesagt:

Dem Erfolgskonzept der Festival-Premiere 2017 folgend, konnten in Kooperation mit „Band Meets Band“ sowohl junge und etablierte heimische Bands, als auch international erfolgreiche Top-Acts für ein aufsehenerregendes Line-up gewonnen werden, das Fans von Deutschrock mit Punk-

Einflüssen ebenso begeistern wird, wie Anhänger von Hardrock/Metal, Modern Metal, Alternative Metal, Powermetal oder Mittelalter-Rock:

Headliner:

IN EXTREMO (DE)

DRAGONFORCE (UK)

LACUNA COIL (IT)

Sowie:

THE UNGUIDED (SE)

OST+FRONT (DE)

VINEGAR HILL (AT)

CHAOS MESSERSCHMIDT (AT)

APIS (AT)

VEINS OF SUFFERING (AT)

JAM THE ROCK BAND (AT)

WHOREHOUSE (AT)

RESTLESS BONES (AT)

In der außergewöhnlichen Open-Air Location mit Burgkulisse werden Rock- und Metal-Fans nicht nur ausgiebig Gelegenheit zum Headbangen haben, sondern auch vom Gastronomie-Team bestens verpflegt werden. Für Leib und Seele ist also gesorgt, für ausreichend Parkplätze übrigens auch.

Area 53 Open-Air Festival:

Wann: 14.07.2018

Wo: VAZS, Schladnitzstraße 53, 8700 Schladnitz-Leoben

Einlass: 11:00 Uhr

Beginn:

VVK: 49 €

Die Tickets sind erhältlich auf Öticket, in den Leobener Gastro-Betrieben Alte Post, Platzhirsch,Gasthaus Kaufmann, Band meets Band, sowie Raiffeisenbank und allen teilnehmenden Bands. Besucht uns für alle Informationen auf: www.facebook.com/AREA-53-1681979375465108/

