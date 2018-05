16.06.18 SA / EINLASS 16:00 / BEGINN 17:30 / VVK 45,00 € € (zzgl. Gebühren / inkl. Bus & Bahn)

QUEENS OF THE STONE AGE / CRX (OPEN AIR)

Rock Konzert im KULTURPARK SCHLACHTHOF

Das sind mal gute Nachrichten! Nach bald 10 Jahren und der letzten Zugluft-Erkältung von Klaus Walter kehren die zu Weltstars gewordenen Queens Of The Stone Age um Mastermind Josh Homme mit ihrem bisher erfolgreichsten Album auf der Villains World Tour 2018 zurück nach Wiesbaden! Und nicht nur das: Neben Dresden wird das Konzert im Kulturpark direkt am Schlachthof die einzige Open Air Show der Band in Deutschland sein. Und das auch noch an einem Samstag – klingt für uns schwer nach dem Feel good hit of the summer! Als wäre das nicht schon genug Grund zur Freude, eröffnen den Reigen CRX, die Band um den Strokes-Gitarristen Nick Valensi, die ihr nach wie vor aktuelles Debüt-Album „New Skin“ vorstellen – produziert von niemand Geringerem als Josh Homme himself. It’s a family business!

