Dawnwalker: kündigen Veröffentlichung ihres neuen Albums „Ages“ für den 04.12.2020 an

Nachdem die britische Band Dawnwalker im April dieses Jahres mit ihrer EP Crestfallen ihre ganz eigene Ode an den Frühling veröffentlicht hat, und damit bei mir gleich mal 9 von 10 Punkten ergattern konnte, kündigen sie jetzt ihr neues Album Ages an.

Dabei handelt es sich um den Nachfolger des letzten Full-Length-Albums Human Ruins aus 2018, und nach der sehr positiv gestimmten EP Crestfallen legen Dawnwalker mit Ages den Schalter um. Die Songs knacken die 10-Minuten-Marke locker, stilistisch geht es eher in Richtung Post Metal, angereichert mit schweren, doomigen Riffs, Post Black Metal-Elementen aber auch stark an die 70er Jahre erinnernden Progressive Rock-Melodien.

Diese sehr interessante Mixtur ist der perfekte Soundtrack für das, worum es sich auf Ages dreht. Die Erde nähert sich ihrem Tod. Die Meeresspiegel steigen, riesige Waldflächen stehen in Flammen, es weht ein kalter Wind. Dieses düstere Szenario hat Tolkien Illustrator Ted Nasmith sehr eindrucksvoll auf dem Cover von Ages dargestellt.

Ages wird in einer Vinyl-Ausführung (entweder als Limited Edition 2 LP 180 g im Double Gatefold oder als Bundle mit einem The Wheel-Shirt) und in digitaler Form erscheinen und kann über die Bandcamp-Seite von Dawnwalker (https://dawnwalker.bandcamp.com) vorbestellt werden. Die Trackliste liest sich wie folgt:

Melekh The Wheel Hymn Ancient Sands Numi Burning Forests Colony / A Gathering The Cataclysm

So ein ganz klein wenig deuten Dawnwalker mit ihrem kurzen Video schon an, was den Hörer auf Ages erwartet: