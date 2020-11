Arrival Of Autumn: Veröffentlichen Cover von Ozzy Osbournes „Bark At The Moon“

Gestern veröffentlichten die kanadischen Newcomer Arrical Of Autumn ein Cover von Ozzy Osbournes Bark At The Moon als digitale Single.

Arrical Of Autumn kommentieren: „Ozzy ist ein wichtiger Einfluss für uns alle und es ist wichtig, Menschen wie ihm unseren Respekt und Anerkennung zu zeigen, solange sie noch bei uns sind. Er ist der Prince Of Darkness, das hat er verdient! Wir freuen uns, unsere Version dieses Klassikers mit euch allen zu teilen.“

Holt euch Bark At The Moon hier: http://nblast.de/AOA-BATMsingle

Arrical Of Autumns Bark At The Moon Cover wurde im Juni 2020 in den AOA Studios aufgenommen. Die Produktion der Single hat die Band selbst übernommen, während Ryan Sorensen fürs Engineering und Mark Lewis für den Mix zuständig war. Das Artwork der Single stammt von Thrashwolf (Logan Gray).