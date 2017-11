Der Dezember rückt immer näher und damit auch die dritte Ausgabe des De Mortem Et Diabolum Festivals. Erneut lockt das Event mit Bands aus dem Black, Death und Doom Metal Fans aus aller Welt in die Hauptstadt. Jetzt steht endlich die Running Order fest und diese sieht wie folgt aus:

Friday, December 15th, 2017:

22:40 – 24:00 THE COMMITTEE

21:25 – 22:20 GAAHLS WYRD

20:20 – 21:05 THE GREAT OLD ONES

19:20 – 20:00 ATTIC

18:15 – 18:50 KRATER

17:20 – 17:55 THE STONE

16:20 – 17:00 AUDN

Doors: 16:00

Saturday, December 16th, 2017:

23:10-24:00 ACHERONTAS

21:50-22:50 DESTROYER 666

20:30-21:30 OCTOBER TIDE

19:20-20:10 BAPTISM

18:10-19:00 FURIA

17:10-17:50 HEMELBESTORMER

16:20-16:50 RIMRUNA

Doors: 16:00

Tickets: Festivalticket, E-Ticket, Tageskarte Freitag, Tageskarte Samstag

