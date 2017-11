„Ihr Metalheads kommet, so kommet doch all“

Und zwar am 22. Dezember ins Forum Bielefeld!

In diesem Jahr findet das erfolgreichste Vor-Weihnachts Musik Festival Bielefelds zum achten Mal in Folge statt. Für die lokale Metal- und Rockszene gehört das Metal Christmas Festival schon längst so sehr zu Weihnachten wie Stollen, Lebkuchen und Geschenke. Die Organisatoren des Metal Christmas sorgen somit auch in diesem Jahr für die musikalische Bescherung und das auch noch zwei Tage vor Heilig Abend! So klettern neben dem bereits im September gekürten Sieger des Battle Christmas 2017 – in diesem Falle Narrowlane aus Bielefeld – auch Spellbreaker (Metal / Bielefeld), All Will Know (Modern Metal / Darmstadt), Necrotted (Death Metal / Abtsgmünd) und die diesjährigen Headliner Soulbound (Alternative Metal / Bielefeld), Excrementory Grindfuckers (Grind Core / Hannover), Cypecore (Cyper Metal / Mannheim) und Winterstorm (Power Metal / Bayreuth) durch den Kamin. Necrotted und All Will Know haben dazu als Extragabe ihre neuen Alben im Gepäck. Am Freitag vor Heiligabend um 18.00 Uhr beginnen die Circlepits rund um den Weihnachtsbaum vor zwei hell erleuchteten Bühnen im Forum Bielefeld. Und das findet auch der Weihnachtsmann toll: das Top-Geschenk für brave Jungs und Mädchen ist dieses Jahr das Ticket für Metal Christmas! Und alle die unartig waren, können sich das Ticket bei Konticket Bielefeld und im Metal Christmas Online-Shop für 17,00 Euro im Vorverkauf sichern. Rentiere, die verspätet in Bielefeld landen, können sich mit etwas Glück noch die letzten Karten an der Abendkasse (21,00 Euro) krallen.

Bands / Runningorder:

Narrowlane

Spellbreaker

All Will Know

Excrementory Grindfuckers

Necrotted

Cypecore

Soulbound

Winterstorm

www.metal-christmas.de

Webseiten Ticketverkauf:

Konticket: http://www.konticket.de // Bahnhofstraße 28 (Loom Plaza Basement), Bielefeld

Metal Christmas : http://www.metal-christmas.de/shop/

