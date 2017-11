Das Billing-BANG YOUR HEAD!!! 2018 nimmt immer mehr Gestalt an: Die nächsten drei Bands für unsere große Balinger Sommerparty stehen fest. In Kürze geht es weiter mit den Bestätigungen.

Alestorm

‚True Scottish Pirate Metal‘: Was vor rund einer Dekade noch gar nicht existierte, hat sich mittlerweile auf allen sieben Weltmeeren einen markanten Namen gemacht – und nicht nur dort. Alestorm, einst als Battleheart in See gestochen, haben unter Captain Christopher Bowes die Szene in den vergangenen Jahren im wahrsten Sinne des Wortes im Sturm erobert. Die Mischung aus rauen, aber ungemein eingängigen Metalhymnen, einer ordentlichen Portion Humor (nicht selten der alkoholschwangeren Art…) und dem augenzwinkernden Freibeuter-Image gewinnt immer mehr Fans, entert europaweit die Charts und sorgt natürlich insbesondere live und unter freiem Himmel für allerbeste Seemanns-Laune. Höchste Zeit also, dass Alestorm ihren Kurs wieder gen Balingen setzen und beim BANG YOUR HEAD!!! 2018 vor Anker gehen!

Cloven Hoof

Mit Cloven Hoof beehrt einmal mehr ein auserlesenes NWoBHM-Juwel das BANG YOUR HEAD!!!. Die britischen Veteranen, die mittlerweile mit Sänger George Call und Drummer Danny White (beide Kennern bekannt von ASKA) auch zwei Amerikaner in ihren Reihen haben, konnten mit ihrem gleichnamigen Debüt anno 1984 gleich einen veritablen Klassiker verbuchen. Auch die beiden Nachfolger Dominator und insbesondere das fantastische A Sultan’s Ransom sorgten dafür, dass Cloven Hoof bis heute den Ruf einer echten Underground-Legende genießen. Der große kommerzielle Durchbruch hingegen blieb aus, und 1990 brach die Band vorerst auseinander. 2004 trommelte Bandkopf Lee Payne die Truppe jedoch wieder zusammen. Diverse Festivalauftritte, zwei neue Alben und Re-Recordings alter Klassiker folgten, bevor es nach der Veröffentlichung von Resist or Serve abermals recht still wurde um die Band – bis jetzt. Denn: Mit Who Mourns For The Morning Star? haben Cloven Hoof nicht nur ein taufrisches und unglaublich starkes Traditions-Metal-Album aufgenommen, sie werden auch nach Balingen kommen.

Alpha Tiger

Schon nach Veröffentlichung ihres Debüts Man Or Machine hatten Alpha Tiger den Metal-Untergrund auf einen Schlag auf ihrer Seite: Die mitreißende Mischung aus einem Sound à la alte Queensrÿche und Fates Warning der Arch-Ära auf der einen und frühen Iron Maiden auf der anderen Seite war ein gefundenes Fressen für alle Fans traditioneller Klänge abseits des polierten Mainstreams. Mit den beiden Folgealben und dank diverser Shows auf den großen Metalevents der Repubilk sammelten die Sachsen munter weitere Anhänger und wechselten schließlich mit iDentity nicht nur ins Lager des renommierten Labels SPV/Steamhammer, sondern arbeiteten auch zunehmend einen ganz eigenen Stil heraus. Auf dem aktuellen Fünftwerk Alpha Tiger gipfelt diese Entwicklung in einem fulminanten Brückenschlag zwischen 70er-Jahre-Hard-Rock, 80er-Jahre-Metal und zeitgemäßer, aber nach wie vor analog-warmer und eckig-kantiger Produktion. Freut Euch auf Alpha Tiger beim BANG YOUR HEAD!!! 2018!

