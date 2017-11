Selbst die Helsinki Vampires feiern Weihnachten! Und um etwas schwarze Magie und einen gehörigen Gothic-Hauch in die schönste Zeit des Jahres zu bringen, veröffentlichen The 69 Eyes am 24. November ihr Musikvideo zu der neuen Single Christmas In New York City. Das Video entsteht unter der Regie des Finnen Ville Juurikkala, der bereits zuvor mit The 69 Eyes, ebenso wie Him, Nightwish und Amorphis gearbeitetet hatte. Bereits heute enthüllt die Band das Coverartwork für die digitale Single.

”Das ist vermutlich das Letzte, was wir noch nicht gemacht haben! Also ist es für uns an der Zeit, einen Weihnachtssong zu veröffentlichen!”, erklärt Sänger Jyrki 69. ”Außerdem ist es unser Tribut an die Ramones und New York, was uns beides stark beeinflusst hat im Laufe unserer Karriere!

Dies ist unser ‚Dankeschön für ein tolles Jahr‘ an alle Fans. Das nächste 69 EyesAlbum ist bereits auf dem Weg.”



Die Weihnachtsrockhymne wird ab dem 24. November unter diesem Link zum Download und Streamen bereitstehen.

Aktuell arbeiten die Finnen an dem Nachfolger zu ihrem Album Universal Monsters, das im April 2016 erschien. Doch bevor sie in ihre Gruft zurückkriechen, um sich dem komplett dem Songwriting zu widmen, zeigen sie sich noch auf den folgenden Liveshows dieses Jahr:

10.11. EST Tallinn – CatHouse Concert Hall

17.11. FIN Vaasa – WS Areena

24.11. FIN Turku – M/S Viking Grace

27.12. FIN Helsinki – Jäähalli

Bestellt Universal Monsters hier.

Hier bekommt ihr die digitale Version.

Seht Euch hier die aktuellen Musikvideos der 69 Eyes an:

Dolce Vita: https://www.youtube.com/watch?v=VuAdKbEEf0o

Lady Darkness: https://youtu.be/feznlWImLOY

Jet Fighter Plane: https://www.youtube.com/watch?v=gDaN1JFAliY

Miss Pastis: https://youtu.be/Bj2Mq9vCyOM

Jerusalem: https://www.youtube.com/watch?v=zsSEhqrhIM4

