Fjørt: neues Album „Couleur“ wird am 17.11. veröffentlicht

Nächste Woche Freitag erscheint Couleur, das neue Album von Fjørt, über Grand Hotel van Cleef.

Bisher hat die Band zwei, inhaltlich zusammenhängende, Musikvideos zu den Singles Couleur und Magnifique veröffentlicht:

FJØRT – Magnifique (Musikvideo)

FJØRT – Couleur (Musikvideo)

Fjørt– Couleur Tour 2017/2018

präsentiert von VISIONS & FUZE

18.01.18 – Münster, Gleis 22 (Zusatzshow)

19.01.18 – Münster, Gleis 22 (ausverkauft)

20.01.18 – Hannover, Musikzentrum

21.01.18 – Berlin, Lido

22.01.18 – Dresden, Beatpol

23.01.18 – Leipzig, Werk 2

24.01.18 – AT – Wien, Chelsea

25.01.18 – München, Strom

26.01.18 – Stuttgart, Universam

27.01.18 – Saabrücken, JUZ Försterstraße

28.01.18 – Wiesbaden, Schlachthof

29.01.18 – Köln, Gebäude 9

30.01.18 – Hamburg, Knust

Couleur von Fjørt erscheint am 17. November 2017 bei Grand Hotel van Cleef. Das Album erscheint als Limited LP mit einseitig bespielter Bonus-7″ mit Siebdruck im Gatefold-Cover, als normale LP sowie als CD mit 2 Bonussongs zum Download und natürlich digital.

Die limitierte LP Version ist bis auf wenige Restbestände bereits ausverkauft. Vorbestellbar ist das Album in allen Formaten hier.

Fjørt– Couleur – Tracklist

01. Südwärts

02. Couleur

03. Eden

04. Mitnichten

05. Raison

06. Windschief

07. Fingerbreit

08. Magnefique

09. Bastion

10. Zutage

11. Karat

12. Kurek (Bonustrack – Hotelsession)

13. Partie (Bonustrack – Hotelsession)

Keine zwei Jahre ist es her, dass Fjørt mit ihrem zweiten Album Kontakt die Grenzen ihres Genres transzendierten und unzählige Hörer fanden, die sonst bei „solcher Musik“ eigentlich sofort weghören würden. Jetzt kündigt die Band für den 17. November 2017 ihr drittes Album an: Couleur ist das nächste große Ausrufezeichen in einer Bandgeschichte, die man nur als ‚außerordentlich‘ bezeichnen kann.

„Die Musik war zu wichtig. Wir mussten weitermachen“, wischt die Band die Zweifel über einen „Schnellschuss“ weg. Mit absoluter Effizienz haben Frank Schophaus (Drums), David Frings (Bass, Gesang) und Chris Hell (Gitarre, Gesang) in weniger als einem Jahr ein Album geschrieben, das mehr denn je die Extreme transportiert, für die das Trio aus Aachen seit ihrer Gründung 2012 steht. Glücklicherweise geht die atemberaubende Geschwindgkeit, mit der Fjørt ihre Band betreiben, nie zu Ungunsten der Qualität ihres Werks.

Wo andere Bands nach einem kommerziell erfolgreichen Album immer mehr Kanten an ihrem Sound glätten um weniger Hörer abzustoßen, haben Fjørt den entgegengesetzten Weg gewählt und sich selbst auf Couleur ein paar neue, spitze Zähne gefeilt. Couleur rauscht und kratzt, kommt ungebändigter daher als der Vorgänger. Geblieben ist die Unberechenbarkeit der Kompositionen, die jederzeit zwischen brutalen, von Yage oder Eaves inspirierten, Hardcore-Momenten und majestäsisch weiten Post-Rock Parts, wie bei Envy oder auch Mogwai, pendelt.

Auch auf inhaltlicher Ebene wird mehr Galle gespuckt als je zuvor. Couleur ist kein Album über Politik, aber das bisher politischste Album der Band. „Es gibt Leute hier, die sehen die Fehler der Vergangenheit nicht mehr als Mahnmal. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten das Maul zu halten“ meint Bassist David Frings, „Politik ist für uns Menschlichkeit plus Empathie. Der Wunsch, dass wir alle besser miteinander leben können. Nur mit dem Finger auf die Leute zeigen, die das anders sehen, reicht nicht mehr. Wir müssen diskutieren und uns öffentlich zeigen.“ Und obwohl das musikalische Gewand von Fjørt oberflächlich vielleicht Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung ausstrahlt, sind die Drei nicht bereit aufzugeben:

„Ich bin so müde vom Zählen,

ich habe 1933 Gründe schwarz zu sehen.

Doch egal wieviel da kommt, ich hab‘ alles was ich brauch‘,

denn die 1933 Gründe, ihr habt sie auch.“

Kommentare

