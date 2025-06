Dead End Irony: haben ihr Debütalbum „Battles And Brotherhood“ veröffentlicht

Dead End Irony ist eine Heavy Metal Band, die 2010 in Imatra, Finnland, gegründet wurde und sich über die Jahre durch harte Arbeit zu einer Diamant-ähnlichen Einheit entwickelt hat. Wie viele Bands mussten auch DEI im Laufe der Zeit personelle Veränderungen vornehmen, während die Kerntruppe zusammengeblieben ist. DEI haben sich zu einer reifen Gruppe entwickelt, deren brillantes Debütalbum Battles And Brotherhood am 30. Mai veröffentlicht wurde. Das Album ist eine acht Songs umfassende starke Heavy-Metal-Scheibe, die die Wurzeln des Genres mit einem modernen Touch und einer kompromisslosen Einstellung ehrt.

„We’ve been preparing this album for a long time and it’s great to finally have it out for the crowd to listen to. These songs embody what Heavy Metal is in 2025; melody, aggression and with a touch of epicness“, sagt Sänger Vesa Winberg über das neue Album Battles And Brotherhood.

Das Album kann auf verschiedenen Musikdiensten (Spotify, YouTube, Apple Music, Tidal usw.) angehört werden: https://push.fm/fl/dei-battlesandbrotherhood

Battles & Brotherhood wurde im Teemu Aalto Music Production Studio aufgenommen, wobei die Aufnahme, das Mixing und das Mastering ebenfalls von Teemu Aalto durchgeführt wurden.

– Heavy Metal is coming Home –

Battles And Brotherhood – Trackliste:

1. Fight!

2. Patton

3. King Of Emptiness

4. Day Of Reckoning

5. Rise Up For The Light

6. Gone

7. Catch My Soul

8. Razor Gods

Dead End Irony sind:

Simo Jokela – Leadgitarre

Antti Pekonen – Schlagzeug

Kristian Valkama – Gitarre

Antti Vainio – Bass

Vesa Winberg – Gesang

Dead End Irony online:

https://www.deadendirony.com/

https://www.facebook.com/DeadEndIrony

https://deadendirony.bandcamp.com/