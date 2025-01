Deafheaven: veröffentlichen neuen Song und Musikvideo „Magnolia“

Deafheaven haben Details zu ihrem neuen Album Lonely People With Power bekannt gegeben, das am 28. März über ihr neues Label Roadrunner Records veröffentlicht werden soll und das sie nun offiziell angekündigt haben. Die Band hat auch die erste Single des Albums, Magnolia, veröffentlicht, die ab heute auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Dazu gibt es ein offizielles Musikvideo unter der Regie von Sean Stout:

Aufgenommen mit dem Produzenten Justin Meldal-Johnsen [St. Vincent, M83] und gemischt von Zach Weeks vom GodCity Studio, folgt Lonely People With Power auf Deafheavens Studioalbum Infinite Granite aus dem Jahr 2021, mit dem die für einen Grammy nominierte Band Neuland betrat und stilistische Grenzen erweiterte. Mit Lonely People With Power, übertreffen Deafheaven erneut alle Erwartungen, indem sie ein Element nach dem anderen anhäufen und mit ihrer bisher ambitioniertesten Veröffentlichung in Richtung Himmel ragen. Lonely People With Power wurde in den EastWest Studios aufgenommen und enthält zusätzliche Gesangsbeiträge von Jae Matthews von Boy Harsher und Paul Banks von Interpol.

Lonely People With Power kann ab heute vorbestellt/vorab gekauft werden, mit einer 2x-LP-Deluxe-Edition und mehreren limitierten Vinyl-Farbvarianten, die im Store von Deafheaven erhältlich sind.

Lonely People With Power Tracklist:

1. Incidental I

2. Doberman

3. Magnolia

4. The Garden Route

5. Heathen

6. Amethyst

7. Incidental II (feat. Jae Matthews)

8. Revelator

9. Body Behavior

10. Incidental III (feat. Paul Banks)

11. Winona

12. The Marvelous Orange Tree

Die Tourdaten zur Begleitung von Lonely People With Power werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Vorerst stehen für Deafheaven mehrere Festivalauftritte international auf dem Programm, unter anderem auch in Deutschland. Alle anstehenden Live-Termine und Ticketinformationen von Deafheaven gibt es unter www.deafheaven.com.

Deafheaven live:

08. Juni – Nürburg, Deutschland – Rock am Ring 2025

12. Juni – Nickelsdorf, Österreich – Nova Rock 2025

19. bis 22. Juni – Dessel, Belgien – Graspop Metal Meeting 2025

28. Juni – Ysselsteyn, Niederlande – Jera On Air 2025

Deafheaven wurden ursprünglich in San Francisco gegründet und bestehen aus dem Sänger George Clarke, den Gitarristen Kerry McCoy und Shiv Mehra, dem Bassisten Christopher Johnson und dem Schlagzeuger Daniel Tracy. Die Band erlangte breite Anerkennung für ihr bahnbrechendes Album Sunbather aus dem Jahr 2013, das die Grenzen der Heavy-Metal-Musik neu definierte und einen Platz auf der Liste der 100 besten Metal-Alben aller Zeiten des Rolling Stone und der 200 besten Alben der 2010er Jahre von Pitchfork erhielt. Mit dem Album New Bermuda aus dem Jahr 2015 stellten Deafheaven erneut die Konventionen des Genres in Frage und ernteten dafür breite Anerkennung, während ihr 2018er-Album Ordinary Corrupt Human Love der Band ihre erste GRAMMY-Nominierung in der Kategorie „Best Metal Performance“ einbrachte. Die Band entwickelt sich ständig weiter und das 2021 erschienene Album Infinite Granite setzte diese Entwicklung fort und begeisterte mit einer Verfeinerung, die auf üppigere Texturen und schwungvolle Melodien abzielte. Deafheaven, die für ihre transzendentalen Live-Shows verehrt werden, tourten um die Welt und traten bei Festivals wie Coachella und Primavera Sound auf, während sie die Bühne mit Künstlern wie Slipknot und Knocked Loose bis hin zu Chelsea Wolfe und Mono teilten.