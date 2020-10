Death Angel: sprechen über die neue Akustikversion von „A Room With A View“

Die Thrash Titanen der Bay Area, Death Angel, haben vor Kurzem eine neue EP mit dem Titel Under Pressure veröffentlicht, welche ihre beeindruckende Interpretation des gleichnamigen ikonischen Songs der beiden Rocklegenden Queen & David Bowie beinhaltet. Die EP kommt ebenfalls mit einem neuen originalen Song, Faded Remains sowie zwei neu aufgenommenen Akustikversionen von Revelation Song und A Room With A View. In einem neuen Trailer sprechen Gitarrist Rob Cavestany und Sänger Mark Osegueda über ihre abgespeckte Wiedergabe des Fan-Lieblingstracks A Room With A View.

Schaut euch an, wie Death Angel über A Room With A View sprechen (Official Trailer):

Streamt A Room With A View (Acoustic): https://youtu.be/CdNCCoueeGY

Gitarrist Rob Cavestany über den Song:

„Ich freue mich sehr, A Room With A View als eine der Nummern auf unserer komplett akustischen EP zurückzuholen. Wir spielen ihn selten in diesen Tagen und das obwohl er einer unserer beliebtesten und nachgefragtesten Songs ist. Dreißig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung auf unserem dritten Album Act III, passt er perfekt in diese isolierten Zeiten, in denen ich aus dem Fenster meines Studios schaue und über das Schicksal der Menschheit grüble. Ich hoffe, dass sowohl Old School als auch neuen Fans die reduzierte Variante ebenso gefällt.“

Mehr von Under Pressure EP:

Under Pressure (Official Video): https://youtu.be/-hCy1Y5_-k8

Death Angel discuss Under Pressure (Official Trailer): https://youtu.be/C0fyn8P1bbA

Streamt die Under Pressure EP: www.nuclearblast.com/deathangel-underpressure

Death Angel sind:

Rob Cavestany – Gitarre & Gesang

Mark Osegueda – Gesang

Ted Aguilar – Rhythmusgitarre

Will Carroll – Schlagzeug

Damien Sisson – Bass