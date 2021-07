Decapitated: kündigen 25-jährige Jubiläumstour an

Nachdem Decapitated kürzlich ihre von der Kritik hochgelobte frühe Demosammlung The First Damned veröffentlicht haben, sind sie stolz darauf, dass sie 2022 wieder auf Europatournee gehen werden. Die 33-tägige Tour, die zur Feier ihres 25-jährigen Jubiläums gestartet wurde, wird die Death Metaller auf Bühnen in elf verschiedenen Ländern führen. Als besondere Gäste werden Black Tongue, Heart Of A Coward und Inferi dabei sein.

Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, dem 16. Juli um 11 Uhr.

Decapitateds Vogg kommentierte:

„25 Jahre in der Band … wow, ich hätte nie gedacht, dass wir so lange überleben würden. Aber die Zeit vergeht wie im Flug und wir sind immer noch hier, so stark wie eh und je, mit dem neuen Album fast fertig und einem erstaunlichen Line-Up, bereit, wieder auf Tour zu gehen. Dies ist erst der Anfang! Wir sind bereit, mehr zu entdecken, zu lernen und zu erobern als zuvor. Also, lasst uns zusammen feiern und lasst uns ein paar lustige Stunden unter Freunden verbringen.“

Decapitated – 25 Jahre Jubiläums EU/UK Tour 2022

Special Guests: Black Tongue, Heart Of A Coward, Inferi

25.01.22 Österreich, Wien – Viper Room

26.01.22 Österreich, Salzburg – Rockhouse

27.01.22 Deutschland, München – Backstage

28.01.22 Italien, Mailand – Slaughter Club

29.01.22 Schweiz, Aarau – KiFF

30.01.22 Frankreich, Lyon – CCO

31.01.22 Frankreich, Istres – L’Usine

01.02.22 Spanien, Barcelona – Bódeva

02.02.22 Spanien, Madrid – Caracol

03.02.22 Spanien, Bilbao – Stage Live

04.02.22 Frankreich, Nantes – Le Ferrailleur

05.02.22 Frankreich, Paris – Le Trabendo

07.02.22 UK, Southampton – The Loft

08.02.22 UK, Bristol – Trinity

09.02.22 UK, London – Islington Assembly Hall

10.02.22 UK, Manchester – Club Academy

11.02.22 Irland, Limerick – Dolan’s Warehouse

12.02.22 Irland, Dublin – Button Factory

13.02.22 UK, Glasgow – The Classic Grand

14.02.22 UK, Sheffield – Corporation

15.02.22 UK, Birmingham – Mama Roux’s

16.02.22 UK, Brighton – Chalk

17.02.22 Belgien, Antwerpen – Kavka

18.02.22 Deutschland, Oberhausen – Kulttempel

19.02.22 Niederlande, Eindhoven – Dynamo

20.02.22 Deutschland, Hannover – Béi Chéz Heinz

21.02.22 Deutschland, Wiesbaden – Schlachthof

22.02.22 Niederlande, Haarlem – Patronaat

23.02.22 Deutschland, Hamburg – Bahnhof Pauli

24.02.22 Deutschland, Nürnberg – Z-Bau

25.02.22 Deutschland, Berlin – Hole44

26.02.22 Polen, Wrocław – Pralnia

27.02.22 Deutschland, Dresden – Puschkin

