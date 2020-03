Deep Purple: veröffentlichen mit „Throw My Bones“ eine erste Single der neuen Scheibe „Woosh“

Vor zwei Jahren hieß es bei Deep Purple noch, dass mit Album Nummer 20 InFinte und der dazugehörigen InFinite – The Long Googbye Tour der Abschied der Hardock Legende eingeläutet werden soll. In der darauf folgenden Zeit äußerten sich die Bandmitglieder, oftmals auch widersprüchlich, zu den kommenden Plänen. So ließ Bassist Roger Glover im Sommer 2018 verlauten, dass es Pläne für ein 21. Album geben soll. Dies verdichtete sich im letzten Jahr und Steve Morse sagte, es wird eine weitere Tour geben und auch ein Album sei in der Pipeline. Im Februar 2020 wurde dann der Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Woosh, so der Titel und auch wieder von Bob Ezrin produziert, wird am 12. Juni 2020 bei EarMUSIC in unterschiedlichen Variationen erscheinen.

Nun erschien mit Throw My Bones die erste Single-Auskoppelung. Die ersten Höreindrücke sind mehr als nur positiv. Je älter die Herren Gillan, Glover, Paice, Morse und Airey werden, desto besser werden sie. Hier nun die neue Single: