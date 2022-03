Deep Sun: enthüllen Trackliste des neuen Albums

Die Symphonic Metal Band Deep Sun aus der Schweiz wird am 10.06.2022 ein neues Album namens Dreamland – Behind The Shades bei Massacre Records veröffentlichen!

Gestern hat die Band die Trackliste ihres Albums veröffentlicht.

Hier kann man das Album bereits vorbestellen: https://lnk.to/dreamlandbehindtheshades

(Weitere Shops werden zeitnah hinzugefügt.)

Dreamland – Behind The Shades ist voll mit Songs und Thematiken, welche die Band schon lange einmal musikalisch umzusetzen wollte und beschäftigt sich mit der Vielfalt von Träumen.

Am 6. April wird Dreammaster, die erste Single vom kommenden Album, inklusive dazugehörigem offiziellen Video erscheinen.

Deep Sun – Dreamland – Behind The Shades – Tracklist:

1. Prologue

2. Behind The Shades

3. Dreammaster

4. Living The Dream

5. Killer In A Dream

6. In Silence

7. Secret Garden

8. Mitternachtstanz

9. Hands In Anger

10. Rogue (Dreaming Leprechaun Pt. II)

11. Euphoria

Symphonic Metal

CD • Digital

Release: 10.06.2022

Coverartwork: Stefan Heilemann / Heilemania

Deep Sun online:

http://www.deep-sun.com

https://www.facebook.com/DeepSun.official