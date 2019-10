Delta Metal Meeting: Ross The Boss als Co-Headliner für den 18.04.2020 bestätigt

Bereits bei der zweiten Auflage (nach der erfolgreichen Premiere 2018), konnte das Delta Metal Meeting – Mannheim seine Zuschauerzahl 2019 steigern. Am 18. April 2020 wird die Indoor-Veranstaltung in seine dritte Runde gehen und kann dabei passend zum Herbst und noch vor Vorverkaufsstart den Co-Headliner vermelden: der ehemalige Manowar-Gitarrist Ross The Boss wird mit seiner Band und einem Best of-Programm bestehend aus eigenen Songs und alten Manowar-Klassikern aufwarten.

Tickets und Infos: www.deltametalmeeting.de – www.adticket.de

Der Vorverkauf startet im November 2019.

Der gebürtige Ross Friedman war bis 1989 bei Manowar und ist nun als Ross The Boss gemeinsam mit drei deutschen Mit-Musikern aktiv. In seiner Setlist befindet sich so mancher Manowar-Klassiker aus den Anfangstagen, der zuletzt bei Manowar selbst nicht mehr in der Setlist zu lesen war.