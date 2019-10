The Spirit: neues Album „Cosmic Terror“ erscheint im Februar 2020

Zweieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung ihres international gefeierten Debüts Sounds From The Vortex, kehren die Black/Death Metal Meister The Spirit zurück mit ihrem zweiten Studioalbum, das den Titel Cosmic Terror trägt.

So weitreichend die literarischen, philosophischen und psychologischen Bedeutungen hinter diesem Begriff auch sein mögen, für die Combo aus Saarbrücken öffnet sich mit dem Titel eine ganz eigene Welt. Sie wollen nichts erklären. Sie wollen ihre von Misantropie und Gesellschaftskritik geprägten Texte nicht analysieren. Die Band möchte nur eins: Ihren Sound aus eisigem und doch oftmals erstaunlich melodischem Extreme Metal für sich sprechen lassen.

Nach einem vollgepackten Jahr 2018, mit Releaseshows auf dem deutschen Party.San und Summer Breeze sowie einer ausgedehnten Europatour mit Hypocrisy und Kataklysm zog Bandkopf und Songwriter M.T. sich im Frühling 2019 mit Produzent V. Santura (Triptykon, Dark Fortress) in dessen Woodshed Studio zurück, nachdem bereits zuvor die Drums im Baden-Württembergischen Iguana Studio aufgenommen wurden.

Das Resultat sind sieben hassgeprägte Tracks, die mit genuiner Gitarrenarbeit und ausgiebigen Instrumentalpassagen direkt in die Leere des Kosmos schleudern – und während den Aufnahmen sogar ansässige Schlangen auf die Terrasse des Studios lockten! Auch die Vorliebe von Songwriter M.T. für Prog Rock lässt sich hier und da nicht leugnen.

Finalisiert mit einem einzigartigen Coverartwork des französischen Metastazis-Künstlers Valnoir, reißt Cosmic Terror mit sich in eine musikalische Katharsis und wird am 7. Februar 2020 über AOP Records erscheinen.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Serpent As Time Reveals

2. Strive For Salvation

3. Repugnant Human Scum

4. The Path Of Solitude

5. Pillars Of Doom

6. The Wide Emptiness

7. Cosmic Terror

Das Album erscheint als CD, Vinyl LP und digital und der Vorverkauf startet in Kürze, also haltet die Augen offen – denn auch die erste Single erscheint am 7. November.

Weitere Infos über The Spirit:

Bandcamp | Facebook | Instagram | Bigcartel