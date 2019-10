Twisted Sister: Jubiläumsmünze „35 Jahre Stay Hungry“

Die 1973 in New York gegründete Hard Rock Band Twisted Sister erntete für ihre ersten beiden Longplayer Under The Blade (1982) und You Can`t Stop Rock`N`Roll (1982) bei den Kritikern zunächst nicht viel mehr als ein anerkennendes Kopfnicken. Mit dem Hard Rock Meilenstein Stay Hungry (1984) und den Hymnen I Wanna Rock und We`re Not Gonna Take It schrieb die schillernste aller Rock Bands dann aber Musikgeschichte.

Erst kürzlich gab die Band bekannt, dass man sich anlässlich des Jubiläums von Stay Hungry für kurze Zeit wieder vereinigen werde, um dieses Ereignis gebührend zu feiern. Am 1. und 2. November 2019 werden Dee Snider, Jay Jay French, Eddie Ojda und Mark Mendoza für zwei Tage auf der Spooky Empire Horror Convention in Tampa, Florida zu Gast sein. Dort werden die Hard Rock Ikonen für Autogramme, Fotos und Fan-Fragen zur Verfügung stehen, ob bei der Gelegenheit auch ein paar Stay Hungry Songs performt werden, ist unklar.

Passend zu den Feierlichkeiten wird es nun eine limitierte 35 Jahre – Stay H ungry – Gedenkmünze geben, die auf der Spooky Empire Horror Convention erhältlich sein wird. Des Weiteren wird die kultige Münze ab sofort und nur für eine stark begrenzte Zeit per Versand über Coallier Entertainment erhältlich sein.

Limited Edition Twisted Sister 35th Anniversary Stay Hungry Coin now available for a limited time only!!!

Here is how to order:

1. Orders are currently being taken through PayPal only at this PayPal Address: Coallier@aol.com

2. When ordering you MUST include your mailing address.

3. Coins are $35.00 plus $5.00 Shipping & Handling plus $3.00 for each additional coin within the United States

4. Coins are $35.00 plus $15.00 Shipping & Handling plus $5.00 for each additional coin when shipping internationally.

5. When ordering through Paypal, click on family and friends link.

6. Any problems email: Coallier Entertainment and ask for Daniel Stanton – Coallier@aol.com

Die Kurz-Reunion wird eine vorerst einmalige Geschichte bleiben. Wie Dee Snider erst kürzlich bekannt gab, will er eine unbestimmte Bühnenpause einlegen, um sich anderen Projekten, wie einem Buch, diversen Filmen und seiner Familie zu widmen.

Tickets für die Spooky Empire Horror Convention sind erhältlich unter: http://spookyempire.com